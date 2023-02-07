قائد العمليات المشتركة: "الفارس الشهم2" تراعي أولويات سوريا وتركيا

المصدر: وام

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أكد اللواء الركن صالح بن مجرن العامري قائد العمليات المشتركة في وزارة الدفاع أن "الفارس الشهم / 2" عملية منسقة تعمل وفق الأولويات التي تحددها السلطات في سوريا وتركيا وتأتي تجسيدا لنهج دولة الإمارات الإنساني البارز وتوجيهات قيادتها الرشيدة في دعم الأشقاء والأصدقاء في سوريا وتركيا.

إلى ذلك أعلنت قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع اليوم وصول 3 طائرات إلى ⁧‫تركيا‬⁩ ضمن الجسر الجوي الهادف لمساعدة المتضررين من الزلزال الذي تعرضت له البلاد.

ويستمر توافد طائرات الإغاثة من الدولة إلى تركيا وسوريا وتقل فرق البحث والانقاذ والمعدات الطبية لأداء مهامها الانسانية النبيلة ضمن عملية "الفارس الشهم/ 2".

وتفصيلا قال اللواء الركن صالح بن مجرن العامري قائد العمليات المشتركة في وزارة الدفاع في تصريحات إعلامية إنه تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بدأت أمس عملية "الفارس الشهم / 2" لدعم الأشقاء والأصدقاء في سوريا وتركيا وتخفيف آثار الزلزال الذي ضرب البلدين.

وأوضح أن عملية "الفارس الشهم / 2" هي عملية موحدة تقودها قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع بمشاركة فاعلة من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي ومؤسسة خليفة للأعمال الخيرية والإنسانية ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والهلال الاحمر الاماراتي.

وأضاف أن "الفارس الشهم / 2" عملية منسقة تعمل وفق الأولويات التي تحددها السلطات في سوريا وتركيا ..

مشيراً إلى الأولوية بالنسبة لسوريا توفير مستشفى ميداني وتقديم الدعم في مجال البحث والانقاذ وتزويدهم بالمواد الغذائية والخيم فيما الأولوية بالنسبة لتركيا توفير فرق البحث والانقاذ وتجهيز مستشفى ميداني.

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