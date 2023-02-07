شرطة أبوظبي تكرم شركاءها والمتميزين في قطاع أمن المجتمع

المصدر: أبوظبي - البيان

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كرمت شرطة أبوظبي شركاءها الاستراتيجيين بمؤسسات القطاعين الحكومي والخاص والمتعاملين والجهات الداعمة وموظفي قطاع أمن المجتمع المتميزين ضمن ملتقى الشركاء الاستراتيجيين، والذي عقد في مهرجان الظفرة.

وألقى العميد أحمد مسعود المزروعي مدير قطاع أمن المجتمع كلمة في الملتقى مؤكداً أهمية الشراكات الاستراتيجية، والاطلاع على التجارب وتبادل الخبرات العملية.

دعم

وأشاد بمنظومة كلنا شرطة ودعم القيادة الشرطية للمبادرة، التي حققت العديد من النجاحات بالتركيز على أحدث الأساليب، ومواكبة مستجدات العمل الشرطي التطويري لتبقى أبوظبي بقائمة أفضل المدن أمناً وأماناً عالمياً.

وثمن جهود الموظفين وحثهم على الارتقاء بمستوى العمل خلال هذا العام، لافتاً إلى أن ركائز العمل الناجح تستند إلى العطاء والإبداع والتميز في أداء المهام وترسيخ ثقافة التميز بهدف التطوير والتحسين المستمر للارتقاء بالأداء في تحقيق الأهداف المنتظرة.

وتضمن الحفل فقرات مختلفة لطلبة المدارس وفي الختام تم تكريم الموظفين والشركاء المتميزين وأعضاء منظومة كلنا شرطة.

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