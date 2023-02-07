بمباركة رئيس الدولة.. محمد بن راشد يعلن عن تعديل وزاري في الحكومة الاتحادية

المصدر: وام

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بمباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم، عن تعديل وزاري في الحكومة الاتحادية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: “الإخوة والأخوات... بمباركة أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ”حفظه الله" وبعد التشاور معه، نعلن اليوم عن تعديل وزاري في الحكومة الاتحادية بتعيين شما بنت سهيل المزروعي وزيرة لتنمية المجتمع في دولة الإمارات".

كما قال سموه: "كما نعلن ضمن التعديل الوزاري الاتحادي عن تعيين سالم بن خالد القاسمي وزيراً للثقافة والشباب في الدولة، سالم القاسمي هو مندوبنا لدى اليونسكو وهو خريج برنامج القيادات ..ونعلن تعيين الأخت حصة بو حميد وزيرة دولة والأخت نورة الكعبي وزيرة دولة أيضاً في الحكومة الاتحادية".

وأضاف سموه: "ونعلن أيضاً عن تعيين مريم بنت أحمد الحمادي الأمين العام لمجلس الوزراء وزيرة دولة في حكومة الإمارات. قادت مريم جهوداً مميزة خلال الفترة الماضية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء في متابعة كافة التشريعات الحكومية التطويرية الجديدة ..وننتظر منها المزيد خلال الفترة القادمة".

كما أضاف سموه: "كما نعلن عن تعيين الأخ عمر بن سلطان العلماء بالإضافة لمهامه الحالية وزيراً للذكاء الاصطناعي ليكون مديراً عاماً لمكتب رئاسة مجلس الوزراء ..وتعيين الأخ عبدالله ناصر لوتاه رئيساً لمجلس التنافسية ومكلفاً بملف التبادل الحكومي المعرفي مع الدول الشقيقة والصديقة".

واختتم سموه: "شكرنا وتقديرنا للأخت حصة بو حميد والأخت نورة الكعبي على جهودهما المتواصلة والمخلصة خلال الفترة الماضية... وسيتم تكليفهما بملفات جديدة… وتمنياتنا للوزراء الجدد التوفيق والنجاح في مهامهم الكبيرة.. ومتفائلون دائماً بالقادم الأجمل في دولة الإمارات".

وتضمن التعديل الوزاري تعيين معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة لتنمية المجتمع في دولة الإمارات، وتعيين معالي سالم بن خالد القاسمي وزيراً للثقافة والشباب، وتعيين معالي مريم بنت أحمد الحمادي الأمين العام لمجلس الوزراء وزيرة دولة في حكومة الإمارات.

كما تضمن التعديل الوزاري تعيين معالي عمر بن سلطان العلماء، إضافة إلى مهامه وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ليكون مديراً عاماً لمكتب رئاسة مجلس الوزراء، وتعيين سعادة عبدالله ناصر لوتاه رئيساً لمجلس التنافسية وتكليفه بملف التبادل الحكومي المعرفي مع الدول.

- شما بنت سهيل المزروعي وزيرة لتنمية المجتمع..

وتم تعيين معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة لتنمية المجتمع في دولة الإمارات ضمن التعديل الوزاري الاتحادي في فبراير 2023.

وشغلت معاليها منصب وزيرة دولة لشؤون الشباب منذ فبراير 2016، حيث عملت على تمثيل قضايا الشباب وطموحاتهم في مجلس الوزراء، علاوة على وضع الخطط والاستراتيجيات لتطوير إمكانيات الشباب وتأهيلهم والاستفادة من طاقاتهم في مختلف المجالات.

عملت المزروعي سابقاً في أحد صناديق الثروة السيادية في أبوظبي، بالإضافة لعملها كمحلل للسياسات العامة ضمن بعثة الإمارات للأمم المتحدة، كما عملت أيضاً كمحلل سياسات في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وكمحلل بحوث في سفارة الدولة في واشنطن، وباحثة في مجال سياسات التعليم لدى "تمكين" جهاز الشؤون التنفيذية.

حصلت المزروعي على شهادة الماجستير في السياسات العامة مع مرتبة الشرف من جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة عام 2015، كما كانت أول طالبة من دولة الإمارات تفوز بمنحة رودز للقيادات الشابة في العمل الحكومي، وضمن أفضل طلاب الدفعة في حينها، كما حصلت معاليها على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد مع مرتبة الشرف العليا كأفضل 5% من طلاب جامعة نيويورك لعام 2014.

- سالم خالد عبدالله القاسمي وزيراً للثقافة والشباب..

تم تعيين معالي سالم خالد عبدالله القاسمي وزير الثقافة والشباب في الدولة ضمن التعديل الوزاري الاتحادي في فبراير 2023.

يشغل معالي سالم خالد عبدالله القاسمي، منصب المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة – اليونسكو في سبتمبر 2021، حيث مثل الدولة على المستويين الاستراتيجي والدبلوماسي.

وكجزء من مهامه، قام بتمثيل الدولة في مهام ومسؤوليات محددة في اليونسكو، إضافة إلى تنفيذ عدد من المبادرات الإستراتيجية التي قامت بصياغتها اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم ..كما نجح معاليه في تعزيز العلاقات مع الوفود الدائمة لمجموعة من الدول الأخرى في المنظمة.

وتولى سالم خالد عبدالله القاسمي في وقت سابق، منصب وكيل الوزارة المساعد لقطاع التراث والفنون في وزارة الثقافة والشباب، حيث نجح بقيادة فرق العمل الخاصة بتنفيذ عدد من المشاريع المتعلقة بالهوية الوطنية، والأوركسترا السيمفونية الوطنية، واللغة العربية، والفنون الإسلامية، والمسرح والأدب، وعلم الآثار، والسينما وفن العمارة.

القاسمي خريج برنامج القيادات في حكومة الإمارات، وهو حاصل على بكالوريوس إدارة التصميم من الجامعة الأمريكية في الشارقة، وماجستير في الإدارة البيئية من جامعة كولومبيا، وماجستير في التخطيط والتطوير الحضري من جامعة السوربون باريس في أبوظبي.

- معالي مريم أحمد الحمادي وزيرة دولة في حكومة دولة الإمارات..

تم تعيين معالي مريم بنت أحمد الحمادي في فبراير 2023 وزيرة دولة في حكومة دولة الإمارات، وهي تشغل منصب الأمين العام لمجلس الوزراء منذ عام 2020.

وكانت معاليها قد تولت عدداً من المهام الرئيسة في مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، من بينها إعداد وتطوير ومتابعة الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، ومتابعة تنفيذ استراتيجيات الجهات الاتحادية من خلال وضع وتطوير نظام إدارة الأداء الحكومي إضافة إلى غيرها من المهام ذات الصلة.

كما نجحت معاليها في الإشراف على متابعة أداء الخدمات الحكومية والتطور في الابتكار الحكومي، فضلاً عن الإشراف على الدراسات المتعلقة بالموارد البشرية في الحكومة، إضافة إلى إعداد وتطوير منظومة متكاملة للتميز الحكومي على مستوى الدولة.

كذلك تولت معاليها منصب منسق عام برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، إضافة إلى الإشراف على كافة فئات جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز.

الحمادي حاصلة على بكالوريوس في الهندسة، وماجستير في إدارة الجودة الشاملة، وهي عضو في جمعية التخطيط الاستراتيجي.

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