"مجلس متعاملي طرق دبي" يبحث تطوير خدمات العبرات

المصدر: البيان

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بحث مجلس المتعاملين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، في جلسة حوارية بالمبنى الرئيس للهيئة، الخدمات المُقَدّمة للجمهور في العبرات التراثية.

حضر الجلسة عدد من مُشَغّلي ومُلاّك العبرات التراثية في الإمارة، إضافة إلى عددٍ من رواد العبرات التراثية.

افتتح الجلسة محمد عبيد الملا عضو مجلس المديرين، رئيس مجلس المتعاملين في الهيئة، بحضور أعضاء المجلس وممثلين عن مؤسسات وقطاعات الهيئة ذات الصلة.

وأشاد الحضور في بداية الجلسة بالخدمات التي تقدمها الهيئة لركاب العبرات التراثية في دبي، وحرصها المتواصل على تطوير خدماتها بما يتناسب ومتطلبات واحتياجات هذه الشريحة من ركاب المواصلات العامة.

وبحث المجلس مع الحضور عدداً من المحاور والنقاط منها الخدمات التي تقدمها إدارة النقل البحري، تطوير المحطات بمنطقة الخور والمزايا المقدمة للمشغلين والملاك ومستخدمي العبرات، وإطلاع المشغّلين والملاّك على أداء العبرات وذلك من خلال إرسال إدارة النقل البحري في الهيئة معلومات وبيانات تتعلق بإحصاءات عن عدد ركاب العبرات التراثية بشكل يومي وشهري وسنوي ليتسنّى للمشغّلين والملاّك العمل على تطوير الخدمات المقدّمة للجمهور، إضافة إلى مبادرات من الإدارة تتعلق بدعم الملاّك والمشغّلين بالوقود الحيوي والمستدام والنظيف والصديق للبيئة لتقليل البصمة الكربونية وانبعاث الغازات الضارة للحفاظ على الصحة العامة والبيئة، وعليه فقد حثّ مجلس المتعاملين مشغِّلي وملاّك العبرات التراثية على استخدام الوقود الحيوي لتشغيل عبراتهم، من خلال الحصول عليه بسعر مخفّض مقارنة بسعر الديزل العادي المتوفّر في السوق. وتأتي هذه المبادرة في إطار الحرص المتواصل للهيئة على المساهمة الفاعلة في تحقيق (استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء)، التي تساعد في تحقيق رؤية الإمارات 2021.

وبحث المجلس كذلك التحديات والمعوقات التي يواجهها مشغلو وملاك العبرات، إضافة إلى خطة الإجراءات التصحيحية لهذا القطاع من النقل الجماعي.

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