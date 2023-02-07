منح جائزة الإمارات الصحية لعام 2023 لطبيبة فلبينية

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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قررت هيئة اختيار الفائزين بجائزة مؤسسة الإمارات الصحية لعام 2023 التابعة لمنظمة الصحة العالمية، منح الدكتورة ماريا أسونسيون سيلفستر من الفلبين الجائزة لهذا العام.

جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة على هامش الدورة 152 للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية والتي اختتمت أعمالها اليوم 7 فبراير والتي نظرت في ترشيحات المرشحين الأحد عشر لهذه الجائزة كما نظرت في التعليقات التقنية التي أدلى بها المدير بشأن هذه الترشيحات لتقرر منح الجائزة لهذا العام للدكتور ماريا سيلفستر وقيمتها 20 ألف دولار والتي من المقرر تسلمها خلال اجتماع جمعية الصحة العالمية في جينيف مايو المقبل.

وتمنح جائزة الإمارات العربية المتحدة للصحة التي بدأت في عام 1995 لشخص أو أشخاص أو مؤسسة أو مؤسسات أو منظمة أو منظمات غير حكومية ممن يقدمون إسهامات بارزة في مجال التنمية الصحية في العالم.

والدكتور ماريا أسونسيون سيلفستر، طبيبة شهيرة ومدافعة شغوفة عن الرضاعة الطبيعية الحصرية وهي مؤسسة غير حكومية تسمى kalusugan ng mag –Ina (صحة الأم والطفل) في الفلبين وقد استخدمت الدكتورة ماريا سيلفستر خبرتها في الممارسة الخاصة في مجتمعها المحلي واعتمدت على نتائج بحوثها والبيانات التي جمعتها من الميدان في تحسين صحة الأمهات والأطفال حديثي الولادة، وقد صممت بروتوكولا رائدا أطلقت عليه «الرعاية الأساسية أثناء الولادة ورعاية الأطفال حديثي الولادة» يتألف من مجموعة بسيطة من الإجراءات المصممة للعاملين الصحيين الذين يتولون رعاية الأم أثناء الولادة ورعاية مولودها بعد الولادة مباشرة وخلال الأسبوع الأول من حياته، وكان هدفها من ذلك هو اقتراح مجموعة من التدخلات الميسورة التكلفة التي يمكن تكرارها في سياق أي قدر من الموارد، والمساعدة بذلك على سد الفجوة في الإنصاف في الصحة، وضمان الظروف المثلى للرضاعة الطبيعية الحصرية.

وفي ضوء نتائج بحوثها، بذلت الدكتورة ماريا جهودا بارزة للتأثير على المناهج الطبية في الفلبين ولإبرام شراكة وثيقة مع سلطات الصحة العامة من أجل توسيع نطاق بحوثها، وتصميم سياسات مسنده بالبيانات لخدمة السكان الأشد ضعفا، وقد صدرت لها منشورات عديدة ومارست التدريس دون مقابل، وساعد عملها على إنقاذ عدد لا يحصى من الأرواح على المستوى الوطني وما يتجاوزه، بعد ان تعاونت مع 17 بلدا في إقليم غرب المحيط الهادي التابع لمنظمة الصحة العالمية على توسيع نطاق حملة«احتضان المواليد» للرعاية المبكرة الأساسية للأطفال حديثي الولادة، وهي مجموعة من التدخلات البسيطة والفعالة من حيث التكلفة التي توصي بها المنظمة والتي ساعد عمل الدكتورة ماريا سيلفستر على تشكيلها، وقد استثمرت الطبيبة وقتها وخبرتها بلا كلل في عضوية العديد من المؤسسات التقنية الإقليمية والدولية للمساعدة على النهوض بالرعاية الصحية الأولية.

وأكملت الدكتورة ماريا أسونسيون سيلفستر دراسات متقدمة في طب حديثي الولادة والفترة المحيطة بالولادة في مستشفى الأطفال في ميشيغان وجامعة واين ستيت، عند عودتها، التحقت بكلية الطب بجامعة الفلبين والمستشفى الفلبيني العام، وألزمت نفسها بتطوير الرضاعة الطبيعية في صلب تعليم طب الأطفال وألّفت فصلًا عن تغذية الرضع والأطفال الصغار في أساسيات طب الأطفال، وهو كتاب مدرسي يستخدم على نطاق واسع في الفلبين.

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