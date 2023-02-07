المصدر: البيان

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دخل قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل آلية تحقيق مستهدفات التوطين في القطاع الخاص حيز التنفيذ اليوم، حيث عدل القرار آلية تحقيق نسب التوطين المستهدفة بحيث تصبح بشكل نصف سنوي بدلاً من سنوي وبالتالي فإن المطلوب من المنشآت المستهدفة تحقيق نمو 1% من الوظائف المهارية كل ستة أشهر على أن تصل الى نمو 2% مع نهاية العام

كذلك لم يغير القرار نسبة النمو السنوي المستهدف للتوطين والذي تم تطبيقه في العام 2022 بواقع 2 % من الوظائف المهارية لدى منشآت القطاع الخاص التي لديها 50 موظفاً فأكثر، وتحقيق معدل نمو 10% مع نهاية العام 2026.

كما يدعم القرار تسريع تحقيق مستهدفات التوطين ويحقق استدامة وتيرة توظيف المواطنين في القطاع الخاص على مدار العام.

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