بمباركة رئيس الدولة.. محمد بن راشد يعلن إجراء تعديل وزاري في الحكومة الاتحادية

المصدر: البيان

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بمباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وبعد التشاور معه، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن إجراء تعديل وزاري في الحكومة الاتحادية.

واعتمد سموه تعيين شما بنت سهيل المزروعي وزيرة لتنمية المجتمع في دولة الإمارات، وعن تعيين سالم بن خالد القاسمي وزيراً للثقافة والشباب في الدولة، سالم القاسمي هو مندوبنا لدى اليونسكو وهو خريج برنامج القيادات. وتعيين الأخت حصة بو حميد وزيرة دولة والأخت نورة الكعبي وزيرة دولة أيضاً في الحكومة الاتحادية.

كما أعلن سموه عن تعيين مريم بنت أحمد الحمادي الأمين العام لمجلس الوزراء وزيرة دولة في حكومة الإمارات. قادت مريم جهود مميزة خلال الفترة الماضية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء في متابعة كافة التشريعات الحكومية التطويرية الجديدة. وننتظر منها المزيد خلال الفترة القادمة

وأعلن سموه عن تعيين الأخ عمر بن سلطان العلماء بالإضافة لمهامه الحالية كوزير للذكاء الاصطناعي ليكون مديراً عاماً لمكتب رئاسة مجلس الوزراء. وتعيين الأخ عبدالله ناصر لوتاه رئيساً لمجلس التنافسية ومكلفاً بملف التبادل الحكومي المعرفي مع الدول الشقيقة والصديقة.

وأعرب سموه عن "شكرنا وتقديرنا للأخت حصة بو حميد والأخت نورة الكعبي على جهودهم المتواصلة والمخلصة خلال الفترة الماضية.. وسيتم تكليفهم بملفات جديدة.. وتمنياتنا للوزراء الجدد التوفيق والنجاح في مهامهم الكبيرة.. ومتفائلين دائماً بالقادم الأجمل في دولة الإمارات".

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