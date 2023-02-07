رئيس الدولة ونائبه يهنئان الحاكمة العامة لغرينادا بذكرى استقلال بلادها

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة سيسيل لاغريناد الحاكمة العامة لغرينادا، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

‎ كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة سيسيل لا غريناد.

‎ وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، برقية تهنئة مماثلة إلى معالي ديكون ميتشل رئيس وزراء غرينادا.

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