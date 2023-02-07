رئيس الدولة ونائبه يهنئان الحاكمة العامة لغرينادا بذكرى استقلال بلادها
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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة سيسيل لاغريناد الحاكمة العامة لغرينادا، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة سيسيل لا غريناد.
وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، برقية تهنئة مماثلة إلى معالي ديكون ميتشل رئيس وزراء غرينادا.