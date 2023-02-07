ورشة حكومة دبي: ترسيخ الابتكار ثقافة وأسلوب حياة

المصدر: دبي - البيان

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أكد فهد أحمد الرئيسي، المدير التنفيذي لورشة حكومة دبي، أن الاحتفاء في فبراير من كل عام بشهر الابتكار، بادرة تستهدف ترسيخ الابتكار كثقافة وأسلوب حياة باعتباره محوراً رئيساً من محاور التنمية الوطنية، وقوةً دافعة لتقدم دولتنا ونهضتها.

وقال الرئيسي، بمناسبة انطلاق شهر الابتكار في الإمارات: يتواءم الابتكار مع مسارات تمكين الكفاءات والمواهب الوطنية ومع تعزيز تنوع ومرونة وتنافسية الاقتصاد الوطني، ليشكل الأساس المتين لعديدٍ من المشاريع الوطنية الرائدة في ميادين العلم والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء والرقمنة والتنمية.

رؤية

وأضاف: يعكس إحياء فعاليات شهر الابتكار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ ثقافة الابتكار حين قال سموه: «الابتكار اليوم ليس خياراً بل ضرورة، وليس ثقافة عامة بل أسلوب عمل؛ والحكومات والشركات التي لا تجدد ولا تبتكر تفقد تنافسيتها وتحكم على نفسها بالتراجع». وتابع المدير التنفيذي لورشة حكومة دبي: في هذه المناسبة، نجدد في ورشة حكومة دبي التزامنا بتشجيع الابتكار كركيزةٍ أساسية ضمن منظومة عملنا، ومواصلة توظيف التقنيات المبتكرة للارتقاء بكفاءة وموثوقية وجودة خدماتنا وحلولنا.

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