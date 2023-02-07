«الاتحادية للهوية والجنسية» تستعرض خدماتها ومشاريعها المبتكرة

المصدر: أبوظبي - وام

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تشارك الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في فعاليات الدورة الحالية لشهر الابتكار «الإمارات تبتكر 2023» التي انطلقت أول فبراير الجاري على مستوى الدولة بمشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية. تتضمن مشاركة الهيئة خلال شهر فبراير فعاليات ومشاريع ومبادرات وخدمات متنوعة ومبتكرة تسهم في ترسيخ ثقافة الابتكار في المجتمع، وتعكس قدرة الهيئة المستمرة على تطوير بيئة العمل ومنظومة الخدمات بما يلبي احتياجات المتعاملين الحالية والمستقبلية.

وقال معالي علي بن حماد الشامسي رئيس الهيئة: «شهر الابتكار يجسد احتفاء دولة الإمارات والقيادة الحكيمة بالابتكار والمبتكرين، إذ أصبحت الإمارات وجهة مفضلة لأصحاب المواهب والقدرات والمبدعين والمبتكرين.. وفي إطار التزامنا بتوجيهات القيادة الرشيدة نجحنا بحمد الله على مدى سنوات في ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل داخل الهيئة، حتى أصبح الابتكار والإبداع مكوناً أساسياً في ثقافة العمل ومحاوره المختلفة، وبالابتكار استطعنا تطوير عملياتنا وخدماتنا حتى نلبي احتياجات متعاملينا الحالية والمستقبلية». وأضاف أن شهر الإمارات للابتكار حدث وطني يحتفي بالابتكار والمبتكرين، وهو يجسد ريادة الدولة في المجال.

تواصل

من جهته، أشار اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، إلى أن شهر الابتكار يمثل فرصة كبيرة للهيئة للتواصل مع أفراد المجتمع والمتعاملين والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم لتطوير منظومة الخدمات التي تقدمها الهيئة، إلى جانب التعريف بتلك الخدمات والترويج لها بين أفراد المجتمع بمبادرات وأنشطة مبتكرة تجذب الجمهور وتحقق الأهداف التي تسعى الهيئة لتحقيقها من وراء المشاركة في الحدث الوطني. وتستهدف فعاليات الهيئة خلال الفعاليات شرائح مختلفة من أفراد المجتمع والمتعاملين، وتهدف إلى نشر الوعي بقضايا ومحاور الابتكار في مجال الهوية والجنسية وجوازات السفر والإقامة وشؤون الأجانب والتعداد السكاني وقواعد البيانات والسفر الآمن والمريح.. ويتم تنفيذ هذه الفعاليات والمبادرات بواسطة الإدارات والقطاعات المعنية في الهيئة على مستوى الدولة، في أكبر وأوسع مشاركة للهيئة في فعاليات شهر الابتكار من حيث حجم نوعية الفعاليات والفرق والإدارات المشاركة.

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