«صدع شرق الأناضول».. سلسلة من الزلازل الخطرة

المصدر: دبي - البيان

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بعد الزلازل الرئيسة والارتدادية التي تعرضت لها 10 مدن تركية، ظهرت خطوط الصدع في تركيا إلى الواجهة مجدداً، وبدأ معها التساؤل عن مكان مرور خط صدع شرق الأناضول، الذي تسبب في الزلازل الأخيرة في قهرمان مرعش وغازي عنتاب وامتد إلى شمال سوريا.

خط زلزالي

ونقل موقع «تي إن تي» التركي عن الخبير في الزلازل محمد فاتح ألطان قوله إن صدع شرق الأناضول الذي يعد ثاني أكبر خط زلزالي في تركيا، شهد انكساراً بعد زلزال ألازيغ الذي وقع عام 2020 وتسبب في حدوث انزلاق زلزالي إلى منطقة قهرمان مرعش. وتقع تركيا ضمن منطقة جغرافية نشطة زلزالياً، إذ تحيط بها ثلاث صفائح تكتونية: الصفيحتان العربية والأفريقية جنوباً والصفيحة الأوراسية شمالاً. وتنشط داخل حدود تركيا ثلاثة خطوط زلزالية فاعلة هي: صدع غرب الأناضول المتصدع والمتشعب والأكثر حركة ويمر بمناطق بحر إيجة وبحر مرمرة، وصدع شمال الأناضول بطول (1350 كيلومتراً) ويمر بالمناطق المقابلة للبحر الأسود وصولاً إلى أسفل بحر مرمرة غرباً، وصدع شرق الأناضول بطول (530 كيلومتراً) فيبدأ بمدينة هاتاي وينتهي بمدينة موش، ويلتقي الصدعان الشمالي والشرقي في مدينتي بينجول وموش.

اتجاه

ويبدأ خط صدع شرق الأناضول من تقاطع ماراش الثلاثي عند الطرف الشمالي من شق البحر الميت، ويمتد في الاتجاه الشمالي الشرقي وينتهي عند مفرق كارليوفا الثلاثي، حيث يلتقي بخط صدع شمال الأناضول. ينضم خط صدع شرق الأناضول مع خط صدع شمال الأناضول من إرزينجان بعد استمراره حتى هاتاي، عثمانية، غازي عنتاب، قهرمان مرعش، أديامان، إيلازيغ، بالإضافة إلى بينجول وموش.

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