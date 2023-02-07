عبد الله بن زايد: نقف إلى جانب إخواننا في المصاب الأليم

المصدر: دبي- البيان

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أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وقوف الإمارات إلى جانب الأشقاء في هذا المصاب الأليم، والتمنيات بالشفاء العاجل لجميع المصابين، وقدم سموه خالص التعازي وصادق المواساة إلى الشقيقتين تركيا وسوريا وذوي ضحايا الزلزال الذي وقع أمس.

جاء ذلك في تدوينة لسموه على حسابه الرسمي في «تويتر»: «خالص التعازي وصادق المواساة إلى الشقيقتين تركيا وسوريا وذوي ضحايا الزلزال.. نتضامن ونقف إلى جانب إخواننا في هذا المصاب الأليم ونتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين».

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