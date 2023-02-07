أنور قرقاش: موقف الإمارات بقيادة محمد بن زايد نهج إنساني راسخ

المصدر: دبي- البيان

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن موقف الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، نهج إنساني راسخ، وجزء أصيل من مبادئ الدولة وقيمها. وأضاف معاليه، أن الإمارات ستبقى العضيد والعون للأشقاء والأصدقاء، ولن تتوانى عن تقديم ما يلزم للتخفيف من معاناة المتضررين.

جاء ذلك، في تدوينة لمعاليه على حسابه الرسمي في «تويتر»: «نقف مع الشعبين السوري والتركي في هذه المحنة، جراء الزلزال الذي ضرب البلدين. الإمارات ستبقى العضيد والعون للأشقاء والأصدقاء، ولن تتوانى عن تقديم ما يلزم للتخفيف من معاناة المتضررين.. موقف الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، نهج إنساني راسخ، وجزء أصيل من مبادئ الدولة وقيمها».

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