منتدى الصحة العالمي يناقش التحول إلى الرعاية الرقمية

المصدر: دبي ـ البيان

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يبحث منتدى الصحة العالمي الذي يعقد ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2023 في 14 فبراير الجاري، مجموعة واسعة من المواضيع التي تستشرف مستقبل الصحة ضمن أجندة عالمية، إضافة إلى مناقشة التحول إلى الرعاية الصحية الرقمية وكيفية تمكينها للجميع، كما يستهدف توحيد الجهود للقضاء على الأوبئة والأمراض المزمنة وتحقيق الاستدامة الصحية في مواجهة التغيرات المناخية.وتنطلق القمة العالمية للحكومات 2023 في دبي خلال الفترة من 13 إلى 15 الجاري وتجمع نخبة من رؤساء دول وحكومات ووزراء وكبار المسؤولين وصنّاع القرار.

ويشهد منتدى الصحة العالمي مشاركة الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الذي يلقي كلمة في الجلسة العامة الرئيسية يستعرض فيها الأولويات الصحية العالمية في المرحلة المقبلة، كما يشارك وزراء ومسؤولون ورؤساء منظمات دولية وخبراء عالميون.

منصة عالمية

وقال معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع: «يشكل منتدى الصحة العالمي، منصة عالمية وخارطة طريق لمستقبل الصحة تُرسم معالمها الأساسية من دولة الإمارات، بما يعزز المكانة التنافسية للدولة كمركز عالمي لتطوير وابتكار الحلول للتحديات الصحية ومواجهة المتغيرات المتسارعة التي تمر بها البشرية، لاسيما وأن الإمارات على أعتاب استضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب28)، في خطوة تعكس التقدير العالمي لجهود الإمارات في بناء نظام صحي مرن ومستدام بيئياً».

وأشار إلى أن تزامن عقد القمة العالمية للحكومات ومنتدى الصحة العالمي مع شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2023»، يعد تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أن تكون دولة الإمارات المحور الذي تنطلق منه الأفكار الخلاقة والحلول المبتكر.

5 جلسات حوارية

ويشهد المنتدى عقد 5 جلسات حوارية يستهلها معالي عبدالرحمن العويس بكلمة افتتاحية، ثم يشارك في الجلسة الحوارية الأولى التي تحمل شعار «المحافظة على الصحة ـ الأولوية القصوى للجميع» مع خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان في جمهورية مصر العربية، والدكتور مايك رايان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية.

وتبحث الجلسة الثانية طرق التحول في الرعاية الصحية من ناحية التكامل وإمكانية الوصول، بمشاركة نخبة من المسؤولين العالميين عن مؤسسات في القطاع الصحي.

تطورات تكنولوجية

وتحمل الجلسة الثالثة عنوان «المسارات الصحية وتوظيف الصحة الرقمية لتعزيز صحة العمر، من خلال القضاء على الأوبئة والأمراض المزمنة والسرطانات» بمشاركة الدكتور مومو فويسيتش، المؤسس المشارك ورئيس العلماء في شركة Viome. وفي جلسة تحت عنوان «قفزة نوعية في مجال الصحة من خلال الاكتشافات المستقبلية» تستعرض الدكتورة كريستين ألفورد، مديرة متحف الاستكشاف في جامعة جنوب أستراليا أهم التوجهات والتطورات التكنولوجية التي أدت إلى تغييرات كبيرة في صحة الإنسان ورفاهه. وتحت عنوان «تأثير التغيرات المناخية على الصحة» تستعرض كريستي إيبي، الأستاذة بمركز الصحة والبيئة العالمية بجامعة واشنطن، الآثار الصحية السلبية الناتجة عن تغير المناخ.

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