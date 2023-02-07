انطلاق التمرين العسكري «تعاون 3» بين الإمـارات وعُمان

المصدر: أبوظبي - وام

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انطلق التمرين العسكري المشترك «تعاون 3» الذي يقام على أرض الدولة بين القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة وقوات السلطان المسلحة في سلطنة عمان، وذلك في إطار التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات ورفع الجاهزية القتالية للجانبين.

تعاون

ويأتي التمرين «تعاون 3» - الذي يستمر حتى 16 فبراير الجاري - ضمن التعاون الخليجي المشترك وتعزيـز الإمكانيـات العسكرية للمشـاركين؛ كما يؤكـد علـى العلاقـة التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين والتـي قامـت وفـق أسـس راسخة لتكـريس مفهـوم اللحمـة والتقـارب الخليجـي المشـترك لاكتساب المزيـد مـن الخبـرات الميدانيـة والقدرة القتاليـة فـي إطـار التعـاون الـدفاعي والتنسيق المشترك القـائم بين الدولتين.

ويهـدف تمـرين «تعـاون 3» إلـى الاستفادة من الخبـرات وتوحيـد المفاهيم فـي مجـال النظريــات والتكتيكـات العسكرية الحديثـة المكتسـبـة مـن خـلال التـدريبات والـدروس النظريـة والتطبيقيـة التـي مـن شـأنها تعزيـز الإمكانيات العسكرية والقدرات الفنيـة للمشـاركين فيهـا بالإضـافة إلى تعزيـز المهـارات الفرديـة والجماعيـة وفقـاً للمستجدات الحديثة في التدريبات العسكرية.

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