مسؤولون وفنانون يشاركون «القافلة الوردية» مسيرتها بدبي

المصدر: الشارقة - البيان

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واصلت مسيرة فرسان القافلة الوردية، التي تنظمها جمعية أصدقاء مرضى السرطان، جذب عدد من الأسماء البارزة في مختلف القطاعات الحكومية والرياضية والفنية ومع انتقالها في يومها الثاني إلى إمارة دبي، وشارك في فعاليات المسيرة حصة تهلك، الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع. وكان من أبرز الذين رافقوا متطوعي المسيرة، سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وسفير مسيرة فرسان القافلة الورديّة وكان الفنان الإماراتي، وسفير مسيرة فرسان القافلة الوردية، فايز السعيد، من بين المشاركين الأكثر فعالية في الدورة الحادية عشرة من المسيرة . ووصلت مسيرة فرسان القافلة الوردية إلى دبي، في اليوم الثاني لها، بعد أن تضمنت مسارات فرسانها والعيادات الثابتة والمتنقلة لها، محطات متفرقة في إمارتي الشارقة وعجمان في يوم انطلاقها، لتستمر بعد ذلك في تقديم الفحوص المجانية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، ونشر الوعي بأهميته على مدار رحلتها، التي ستتضمن أم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة، لتختتم فعاليتها 10 الجاري في أبوظبي.

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