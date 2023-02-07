«خيرية الفجيرة» تطلق حملة رمضان بتوزيع 300 ألف وجبة في 150 موقعاً

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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كشف محمد علي الملا نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية عن إطلاق الجمعية حملة مشاريعها لشهر رمضان المبارك للعام 2023 تحت شعار «خيركم بركة»، وذلك بدعم من أصحاب الخير لبرامج ومشاريع الجمعية، لافتاً إلى أن عدد المستفيدين من المساعدات بلغ خلال العام الماضي 443.603 ألف مستفيد بكلفة إجمالية تصل إلى 73,407,081 مليون درهم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجمعية في مقرها، أمس، بحضور محمد الملا نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، ويوسف المرشودي مدير عام الجمعية، وممثلي الجهات الإعلامية في الإمارة.

وأشار يوسف المرشودي إلى استعدادهم لاستقبال شهر رمضان بمجموعة من البرامج والمشاريع الخيرية التي يتم تنفيذها، بهدف إسعاد أكبر عدد ممكن من الأسر المحتاجة والمتعففة من مواطنين ومقيمين وتشمل «توزيع زكاة المال – المير الرمضاني – إفطار الصائم – زكاة الفطر – كسوة العيد»، موضحاً أن مشروع إفطار الصائم هذا العام سيتم إقامته في 150 موقعاً في الفجيرة، منها 10 مجالس مجتمعية يقام فيها الإفطار في مناطق إمارة الفجيرة بالتعاون مع مؤسسة تنمية المناطق، حيث سيتم توزيع 300.000 ألف وجبة بقيمة 4.5 ملايين درهم ويبلغ عدد الصائمين المتوقع استفادتهم من مشروع إفطار الصائم 10.000 آلاف شخص يومياً، بإجمالي 300.000 شخص تقريباً على مدار الشهر وهذا العدد قابل للزيادة خلال الشهر الكريم، حيث ستشارك 30 أسرة منتجة المسجلة في الجمعية في مشروع إفطار الصائم هذا العام لتقدم 75000 وجبة إفطار على مدار الشهر الفضيل، تشجيعاً من الجمعية للأسر المستحقة للمساعدة.

وقال المرشودي: تقوم الجمعية في شهر رمضان بتوفير الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية بحسب عدد أفراد وظروف الأسر المحتاجة، حيث يبلغ عدد الأسر المستفيدة من مشروع المير الرمضاني هذا العام 9400 فرد في مختلف مناطق الفجيرة.

شكر

وتوجه المرشودي بالشكر للشركاء والداعمين الذين لم يبخلوا يوماً في دعم حملات جمعية الفجيرة الخيرية ومبادراتها الإنسانية، وفي مقدمتهم بنك دبي الإسلامي، الشريك الاستراتيجي، ورحب بمساهمات الخيرين خلال شهر العطاء والخير للمساعدة في دعم آلاف الأسر والحالات المسجلة لدى الجمعية.

وفي الختام كرمت جمعية الفجيرة الخيرية الجهات الإعلامية، الشركاء الاستراتيجيين على جهودهم في تسليط الضوء على المشاريع الخيرية والإنسانية التي تخدم الفئات المحتاجة في المجتمع بهدف تحقيق التنمية المستدامة التي تدعو إليها قيادتنا الرشيدة.

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