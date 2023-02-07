سالم المري: اعتماد إنشاء الصندوق الوطني للفضاء يؤكد دعم القيادة للقطاع

المصدر: دبي - البيان

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قال سالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء: «إن إعلان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حول اعتماد مجلس الوزراء لإنشاء الصندوق الوطني للفضاء، يؤكد الدعم المستمر الذي تقدمه قيادة دولة الإمارات لتطوير قطاع الفضاء الوطني».

وأشار معلقاً على إنشاء الصندوق الوطني للفضاء إلى أن «إنشاء الصندوق يشكل نقلة نوعية في مسيرة قطاع الفضاء الإماراتي، حيث سيعزز دعم المواهب الإماراتية الشابة، والاستثمار في تطوير العلوم وبناء الكوادر. ومع تركيزه على التعليم، والتدريب، والابتكار، سيعزز هذا الصندوق سعي قطاع الفضاء الإماراتي الدائم نحو التميز، وترسيخ مكانة الوطن بين الدول الرائدة بهذا المجال عالمياً».

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