«لجنة المها» بالدفاع المدني بدبي تنظم الملتقى النسائي الأول

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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برعاية وحضور اللواء جمال بن عاضد المهيري المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي بالإنابة، نظمت لجنة المها النسائية الملتقى النسائي الأول لعام 2023.

ويأتي تنظيم الملتقى من منطلق حرص الإدارة على دعم وتمكين المرأة وتعزيز دورها الإيجابي في بيئة العمل، إذ ألقت ناعمة الشامسي رئيسة قسم الأسرة والشباب بهيئة تنمية المجتمع محاضرة بعنوان: السعادة والإيجابية في العمل، كما تم الإعلان عن فتح باب التسجيل لجائزة الشرق الأوسط للقيادات النسائية، وتضمن الملتقى تنظيم جلسة حوارية للاطلاع على أبرز الأفكار والاقتراحات التي من شأنها أن تسهم في الارتقاء بجودة الأعمال التي تقدمها لجنة المها النسائية بالدفاع المدني بدبي كما تضمنت أجندة الملتقى الترحيب بالموظفات الجدد لعامي 2022 و2023، وأثنى اللواء المهيري على الدور الاستثنائي الذي تقوم به لجنة المها النسائية في سبيل دعم الموظفات وخلق بيئة عمل محفزة تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للإدارة، كما أشاد بالتنظيم الرائع للملتقى.

وفي نهاية الملتقى، تم تكريم الموظفات المتميزات على مستوى الإدارة وتوزيع هدايا ترحيبية على الموظفات الجدد، والتقاط الصور التذكارية في جو مفعم بالتفاؤل والإيجابية.

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