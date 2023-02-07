المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة يختتم مشاركته بـ«أجمل شتاء في العالم»

المصدر: رأس الخيمة - وام

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اختتم المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، مشاركته في الحملة الوطنية «أجمل شتاء في العالم» بدورتها الثالثة، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لدعم وتنشيط السياحة الداخلية في الدولة، وإبراز جمال وروعة شتاء الإمارات.

تضمنت مشاركة المكتب نشر سلسلة من الحلقات المصورة التي سلطت الضوء على أبرز المعالم السياحية والتراثية والترفيهية والطبيعية في الإمارة، عبر مختلف منصات المكتب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت هبة فطاني، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة: «سعداء بالمشاركة في الحملة الوطنية «أجمل شتاء في العالم»، بالتعاون مع شركائنا في مختلف الجهات والدوائر الحكومية في الإمارة، لإبراز جمال وروعة طبيعة رأس الخيمة التي تزداد تألقاً، خصوصاً خلال فصل الشتاء، وما تمتلكه الإمارة من مقومات سياحية ومعالم فريدة من نوعها من جبالها الشامخة، وشواطئها الخلابة، والكثبان الرملية، والوديان الساحرة، فضلاً عن إرثها الثقافي والحضاري الضارب في عمق التاريخ».

وأضافت أن الإمارة ممثلة بالمكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، تحرص على المشاركة في إنجاح كل الحملات الوطنية، مؤكدة أن نجاح الدورة الثالثة من حملة «أجمل شتاء في العالم» تأكيد على نجاح دولة الإمارات في تعزيز مكانتها السياحية إقليمياً وعالمياً من خلال تبني هوية سياحية موحدة تحتفي بالموروث والتاريخ والثقافة الإماراتية.

استعرضت الحلقات الـ 12 - التي أنتجها وعرضها المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة خلال حملة «أجمل شتاء في العالم» - بعض مناطق ومعالم رأس الخيمة التي تتميز بتاريخها العريق، من أهمها «جبل جيس» إحدى أبرز الوجهات السياحية في دولة الإمارات، والذي يستقطب الآلاف من الزوار سنوياً خصوصاً خلال فصل الشتاء، وقلعة «ضاية» التاريخية، و«جزيرة المرجان» الأيقونية، ووادي نقب، ومنطقتا المزرع وشعم، وكورنيش القواسم، بالإضافة إلى العديد من المواقع السياحية والترفيهية والأثرية التي تعكس عراقة الموروث الشعبي الإماراتي بعاداته وتقاليده الأصيلة التي تعد جزءاً من الهوية الوطنية.

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