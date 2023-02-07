الجوائز البيئية في الإمارات.. إطار متكامل لترسيخ الاستدامة

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أسهمت الجوائز البيئية التي أطلقتها دولة الإمارات في العقود الماضية في تعزيز جهودها في ترسيخ مفهوم الاستدامة البيئية ودعم وتشجيع المبادرات والأعمال والسلوكات الفارقة على مستوى مواجهة تحديات التغير المناخي على المستويين الوطني والعالمي.

وتتعدد الجوائز التي ترصدها الإمارات في هذا المجال لتشكل مجتمعة إطاراً متكاملاً لتعزيز ثقافة تعزيز الاستدامة والمحافظة على البيئة.

ويستعرض التقرير التالي 8 من أبرز الجوائز البيئية في دولة الإمارات والتي شكلت دعائم مهمة في تشجيع العمل البيئي ونشر الوعي على مستوى المؤسسات والأفراد بأهمية وضرورة تبني السلوكات كافة التي من شأنها حماية مستقبل كوكب الأرض.

«زايد للاستدامة»

جسدت جائزة زايد للاستدامة منذ إطلاقها في القمة العالمية لطاقة المستقبل 2008، مدى الالتزام بمبادئ التنمية المستدامة والمسؤولية البيئية التي أرسى ركائزها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

«البحث والابتكار»

وتهدف جائزة البحث والابتكار التي أطلقتها وزارة الطاقة والبنية التحتية عام 2022 إلى تكريم المساهمين في تقديم حلول ملموسة ورائدة ومبتكرة للتحديات في قطاعات الطاقة، والمياه، والبنية التحتية، والنقل والإسكان كافة.

وتضم الجائزة 6 محاور رئيسة تتمثل في طاقة وطنية متوازنة، والأمن المائي واستدامة المياه، وحلول إسكانية مبتكرة، وحلول مستقبلية للتنقل، وتكامل أفضل للتخطيط الحضري، وتأثيرات تغير المناخ في مرونة قطاعات الطاقة والبنية التحتية.

«الإمارات للإدارة»

وتعد جائزة الإمارات لإدارة الطاقة IS0 50001 نسخة محلية من الجائزة العالمية للريادة في إدارة الطاقة، إحدى مبادرات المنظمة الدولية للطاقة النظيفة (CEM) التي تعد منصة عالمية لترويج وتطوير سياسات وبرامج الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة، وكذلك منبراً لمشاركة الخبرات في الانتقال لاقتصاد أخضر.

ويمكن للمؤسسات والمصانع التي تحمل شهادة (50001 ISO) المشاركة في الجائزة العالمية للريادة في إدارة الطاقة وتمثيل الدولة في هذه الجائزة على الصعيد العالمي .

«ريادة الأعمال»

تعد جوائز ريادة الأعمال المستدامة التي أطلقتها مجموعة أبوظبي للاستدامة في عام 2015 وبدعم من هيئة البيئة - أبوظبي، الجوائز السنوية المستقلة الوحيدة في المنطقة المعنية بإنجازات الاستدامة، ومصممة للاحتفاء بأفضل ممارسات الاستدامة وتعزيز الوعي بفوائد إدارة الاستدامة للمؤسسات.

«الإمارات للطاقة»

انطلقت جائزة الإمارات للطاقة في عام 2012 للتعريف بمجموعة متنوعة وواسعة من أفضل الممارسات المتبعة في مجال الطاقة وإدارة مصادرها.

«البيئة للطفل»

وأطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة «جائزة البيئة للطفل» تزامناً مع يوم الطفل الإماراتي، وتحت شعار «المحافظة على التنوع البيولوجي» بهدف تعزيز مفهوم العمل البيئي لدى الأطفال.

«الإمارات التقديرية»

وأسهمت جائــزة الإمارات التقديرية للبيئـة التي أنشئت عام 2011 في دعم وتشجيع الأعمال البيئية والمبادرات الفردية والجماعية الوطنية المتميزة التي أدت دوراً بارزاً في تحقيق استدامة الموارد الطبيعية والطاقة .

«الشارقة للوعي»

وتهدف جائزة الشارقة للوعي البيئي التي أطلقت في عام 2010 لتعزيز التربية البيئية بين الطلاب من جميع الفئات لاكتساب القيم والمعرفة والمهارات التي تؤدي إلى تغيير السلوك الذي يدعم المدرسة والبيئة بطريقة إيجابية .

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز