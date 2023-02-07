تعاون بين «زايد العليا» ومركز أبوظبي للصحة العامة

المصدر: أبوظبي - وام

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وقّعت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم اتفاقية تعاون مشترك مع مركز أبوظبي للصحة العامة بشأن تزويد المؤسسة للمركز بالبيانات الخاصة بأصحاب الهمم وبأسماء مزودي الخدمات الصحية الحاليين الذين تتعامل معهم المؤسسة وكيفية التواصل معهم لتفعيل مقترح مبادرة الخدمات الصحية عن بعد لأصحاب الهمم.

وقع الاتفاقية عن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عبدالله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام للمؤسسة، وعن مركز أبوظبي للصحة العامة، مطر سعيد النعيمي مديره العام.

تهدف الاتفاقية إلى حصر بيانات أصحاب الهمم وأسماء مزودي الخدمات الصحية الذين تتعامل معهم المؤسسة وكيفية التواصل معهم، لكي يتسنى البدء بتفعيل وتطوير منصة الرعاية عن بعد مع شركاء المركز من دائرة الصحة المسؤولين الأساسيين عن البرنامج، وتفعيل الخدمة الجديدة وتدريب المزودين والمستفيدين، وتطوير المحتوى التوعوي والتثقيفي والتدريبي بما يتناسب مع أصحاب الهمم لتوعيتهم عن البرامج والخدمات المتاحة لهم.

ورش

وتشمل الاتفاقية التعاون لتنفيذ ورش توعوية وتدريبية لمزودي الخدمة بوجه أكمل مع الشركاء الأساسيين، على أن يتم تطبيق المرحلة التجريبية لمقترح مبادرة الخدمات الصحية عن بعد مع الشركاء الاستراتيجيين وما يترتب عليها من نتائج، والدروس المستفادة من توسيع تطبيق الخدمة على نطاق أوسع في المستقبل.

تتضمن الاتفاقية تزويد مركز أبوظبي للصحة العامة بالبيانات عبر نظام الربط الإلكتروني وفق المعايير والأنظمة التي تحددها (هيئة أبوظبي الرقمية) (ADDA)، وتكون البيانات المزودة من مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لمركز أبوظبي للصحة العامة إلكترونياً وفق الهيكلة والجهة المتفق عليها بين الطرفين، على أن تكون دورية تزويد البيانات وفق البرنامج الزمني المتفق عليه مع التوجه نحو توفير البيانات بدورات زمنية أقصر

دعم

من جهته، قال مطر سعيد النعيمي المدير العام لمركز أبوظبي للصحة العامة: «أولت القيادة الرشيدة دعمها واهتمامها بفئة أصحاب الهمم والعناية بها.. وفي مركز أبوظبي للصحة العامة وبالتعاون مع الجهات الصحية والجهات الأخرى يتم تعزيز الشراكة للعمل على تحسين الخدمات الصحية المتعلقة بهذه الفئة، وذلك بما يعود بالنفع على المتعاملين والمؤسسات والتحسين الفعال في مستوى سعادة أصحاب الهمم، ونعتز بمساهمتنا في تحسين تقديم خدمات صحية تتناسب مع هذه الفئة، هدفنا بالدرجة الأولى من هذا التعاون الربط بين أصحاب الهمم ومزودي الخدمات الصحية وتزويدهم بالآليات المهمة لضمان حصولهم على خدمات صحية شاملة عن بعد.

مبادرات

أكدت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم التزامها بدعم المبادرات التي تخدم مختلف فئات أصحاب الهمم، وأنها تسخّر جميع إمكاناتها لتوفير مستقبل أفضل لهم، وتعمل على المضي قدماً لتطوير الخدمات المقدمة في جميع مراكز الرعاية والتأهيل التابعة لها على مستوى إمارة أبوظبي، وبما يتفق مع الاتجاهات العالمية الحديثة في هذا المجال.

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