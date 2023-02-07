مدير محاكم دبي يبحث التعاون مع وزير العدل البحريني

المصدر: دبي - البيان

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استقبل طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين، وذلك للاطلاع على الخدمات الإلكترونية وأفضل الممارسات التي تنتهجها محاكم دبي في المجال القضائي والإداري، وأهم الوسائل التي تسرع العملية القضائية والآلية المتبعة في تنفيذ الأحكام.

حضر اللقاء من محاكم دبي كل من، القاضي عمر عتيق المري نائب مدير عام محاكم دبي، والقاضي عيسى الشريف رئيس محكمة الاستئناف، والقاضي خالد الحوسني رئيس المحاكم الابتدائية، ومن مملكة البحرين الشقيقة حضر كل من، محمد عبدالرحيم بوجيري الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق، والمستشار د. محمد أحمد مقبل، مستشار معالي الوزير، وعبدالله محمد الهرمسي الهاجري مدير مكتب الوزير

وأوضح المنصوري أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز محاكم دبي لعلاقاتها الخارجية، وللمحافظة على التعاون بين الجهات المختلفة، للوصول إلى الثقة بالنظام القضائي محلياً ودولياً، ولتحقيق رؤية محاكم دبي، والتي تتمثل في الوصول إلى محاكم رائدة متميزة عالمياً.

من جانبه قدم محمد عبدالرحمن مدير إدارة الاستراتيجية واستشراف المستقبل للوفد الزائر شرحاً للهيكل التنظيمي لمحاكم دبي، والذي يشمل المحاكم المتخصصة والوحدات الإدارية، كما أوضح لهم سياسة إدارة المشاريع والبرامج التطويرية ومرونة التواصل المؤسسي في الدائرة، وأبرز المشاريع التطويرية والإنجازات، والتأثير الإيجابي للتحولات الرقمية والذكية .

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