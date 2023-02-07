«حمدان الطبية» تنظم سلسلة ندوات للفائزين بجوائزها

المصدر: دبي ـ البيان

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تنظم جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية سلسلة من الندوات العلمية الافتراضية (عن بعد) حول موضوع «الأمراض المعدية»، حيث سيتبادل مجموعة من الفائزين بجوائز الدورة الثانية عشرة تجاربهم المتنوعة مع المشاركين.

تعقد الندوة الأولى 15 الجاري الساعة السادسة والنصف مساءً وتتناول موضوع «الدروس المستفادة من القضاء على المجموعة أ» من التهاب السحايا بالمكورات السحائية في جنوب الصحراء الكبرى.

ويقدمها الأستاذ الدكتور مارك لافورس أستاذ الطب السريري في كلية لانغون للطب بجامعة نيويورك، ومدير الخدمات الفنية في معهد الهند للأمصال، ومدير مشروع لقاح التهاب السحايا والفائز بجائزة حمدان العالمية للبحوث الطبية المتميزة. في موضوع الوقاية في الدورة الثانية عشرة، والذي سيناقش خلال الندوة الوقاية من عدوى المكورات السحائية وتطوير لقاح التهاب السحايا.

كما يدير الندوة الأستاذ الدكتور سليمان الحمادي عميد كلية الطب وأستاذ طب الأطفال في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.

وصرح عبد الله بن سوقات المدير التنفيذي لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية أن الجائزة تعمل منذ تأسيسها عام 1999 على دعم القطاع الصحي والبحث العلمي وتعزيز قدرتها على التواصل مع الأوساط العلمية والأكاديمية والمتخصصين من جميع أنحاء العالم. وأكد على أن الجائزة ستعمل بكل جهد لتحقق رؤى المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم مؤسس الجائزة.

جدير بالذكر أن الدعوة لحضور هذه الندوات ستكون عامة ومجانية لجميع الأفراد والمؤسسات كما ستتضمن السلسلة مناقشة العديد من الموضوعات المهمة والتي سيقدمها نخبة من المتخصصين الفائزين بجوائز حمدان الطبية، كما سيحصل المشاركون على ساعات تعليم طبي مستمر ويمكن التسجيل من خلال الموقع الرسمي للجائزة.

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