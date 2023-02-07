«الإمارات للفضاء» و«وكالة الفضاء الروسية» تبحثان التعاون

المصدر: أبوظبي - البيان

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استقبلت وكالة الإمارات للفضاء، وفداً من وكالة الفضاء الروسية «روسكوزموس»، برئاسة المدير العام يوري بوريسوف.

وأكدت وكالة الإمارات للفضاء: «نتطلع لتعزيز الجهود المبذولة من الجانبين في تسخير معارف الفضاء لخدمة البشرية ولتحقيق التنمية المستدامة الشاملة».

وناقش الجانبان سبل التعاون في المجالات ذات الصلة، وأهمية استدامة الحوار العالمي في شأن الاستخدام السلمي للفضاء، بالإضافة إلى استضافة دولة الإمارات الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية والتي ستنظم في مدينة إكسبو دبي في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023.

كما ناقش الجانبان مدى أهمية دور المؤسسات الفضائية في دعم المبادرات العالمية لدراسة التغير المناخي، إذ تسهم الأقمار الاصطناعية في توفير كميات هائلة من البيانات التي تدعم تحليل استنتاجات علمية في المتغيرات المناخية ومنها دراسات تلوث الهواء، ودراسات درجات الحرارة وذوبان الجليد.

وفي ختام الزيارة، أشاد الوفد بالدور والجهود الكبيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة، في دعم المساعي المستمرة لاستدامة الفضاء الخارجي، ولاستكشاف فرص استخدام التقنيات الفضائية لتحقيق الاستدامة في الأرض.

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