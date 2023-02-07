«الطاقة» تُنجز مبنى وزارة الموارد البشرية والتوطين في العين

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انتهت إدارة مشاريع المنطقة الغربية في وزارة الطاقة والبنية التحتية، من إنجاز مشروع إضافة مبنى لوزارة الموارد البشرية والتوطين في العين، والذي تبلغ تكلفته التقديرية 8 ملايين درهم، فيما يتكون من طابقين بمساحة بناء 1890 متراً مربعاً بالإضافة إلى الأعمال الخارجية.

ويحقق المشروع جميع متطلبات الاستدامة «درجة اللؤلؤتين» وذلك طبقاً للاشتراطات والمواصفات الفنية لبلدية أبوظبي «استدامة»، فيما تراعي الوزارة في تنفيذ مشروعاتها العديد من الممارسات التي تعزز الاستدامة، وتشمل تقليل الانبعاث «الضياع» الحراري، واستخدام الطاقة الشمسية، وترشيد استهلاك الكهرباء والماء، وتحسين جودة المياه، وتقليل البصمة الكربونية، وتحسين جودة الهواء الداخلي، حيث يشكل ترسيخ الاستدامة هدفاً رئيساً للوزارة، بهدف تخفيض وتوفير الطاقة المستهلكة في المشروعات والمباني كافة التي تنفذها أو التي تمتلكها.

وتتعاون الوزارة مع الهيئات الاتحادية والمحلية المختصة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضمان استدامة الطاقة والبنية التحتية من خلال رفع كفاءة الأصول وتقليل تكاليف الصيانة والتشغيل، والوصول لكفاءة طاقة عالية وكفاءة استهلاك مياه عالية، إلى جانب استخدام مواد بناء مستدامة، والتحول إلى الأبنية الذكية من خلال إدخال البرامج والوسائل الحديثة والابتكارية على أصول المباني الاتحادية.

وأطلقت الوزارة تعزيزاً لهذا النهج «أدلة الاستدامة للمباني والطرق الاتحادية»، التي تمثل دعماً لمستهدفات الدولة المرتبطة بتحقيق الاستدامة في مشاريع البنية التحتية، وذلك وفق أرقى المعايير في القطاع الإنشائي والبنية التحتية ما يقلل من الآثار السلبية على البيئة، ويرفع كفاءة وجودة الطرق والمباني الاتحادية وزيادة عمرها الافتراضي لفترة أطول، خصوصاً أن الإمارات تعد من الدول الرائدة عالمياً في تطوير قطاعي البنية التحتية والطرق، حيث حققت نتائج متقدمة ضمن مؤشرات التنافسية في تلك القطاعات الحيوية التي تمثل داعماً رئيساً للاقتصادات الوطنية، والرفاهية وجودة الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة التي تعزز من تنافسية الدولة.

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