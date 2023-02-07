متحف المستقبل يفتتح متجراً يعتمد الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

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وسّع متحف المستقبل خيارات التذكارات التي يوفرها لزواره بافتتاح متجر جديد في بهوه يقدّم معروضات وهدايا تذكارية حصرية وبأعداد محدودة ومن ذلك نماذج من بعض تجاربه التي تشهد الإقبال الأكبر.

ويوفر المتجر لمحة عن مستقبل التسوق ومجموعة واسعة من المنتجات المبتكرة الفريدة، المستوحاة من معروضات المتحف وهندسته المعمارية المتميزة. وتم تصميم العديد من المعروضات وتصنيعها من قبل مصممين محليين وشركات متخصصة وفنانين مشهورين عالمياً، ومنهم جيسون بروجس Jason Bruges وآلي باول Ally Powell، اللذان صمما مجموعات محدودة الإصدار.

وتم تجهيز المتجر بنظام صوتي غير مسبوق، يعتمد على منصة قائمة على الذكاء الاصطناعي، ليولّد تأثيراً صوتياً تفاعلياً دائم التغيّر ويعرّف الزوار بمجموعاته الجميلة ونماذجه المصغرة المتميزة.

التزام

وقال ماجد المنصوري، نائب المدير التنفيذي، في متحف المستقبل: «يأتي افتتاح المتجر الرئيس الجديد لمتحف المستقبل ضمن التزامنا التام تقديم تجارب جديدة غامرة لاستكمال مجموعتنا المتميزة من المعارض والفعاليات. وعبر حزمة واسعة من المنتجات والتذكارات الحصرية ذات الإصدار المحدود، ومن ذلك المنتجات الفريدة من المصممين المحليين، يوفر المتجر للجميع فرصة لأخذ تذكار من تجارب المستقبل إلى المنزل».

وتشمل تلك المجموعات نسخة مصغرة عن «ذي سنتر -The Centre»، وهي قطعة فنية مبتكرة مستوحاة من معرض «الواحة» في متحف المستقبل، تمكّن مقتنيها من عيش تجربة الواحة بشكل يحاكي التجربة الحقيقية وتحتفي المجموعة الحصرية بالحواس والصحة المستقبلية.

وكذلك يحتوي المتجر على نسخة طبق الأصل لنموذج مصغر فريد من «مجسّم الرواد» الموجود في تجربة «المحطة الفضائيّة المدارية – أمل» OSS Hope في متحف المستقبل. وتقدم هذه المجموعات المتوافرة في المتجر تجارب نوعية للزوار تمكنهم من الاحتفاظ بذكرى تجربة استثنائية داخل المتحف ورحلتهم نحو المستقبل.

حصري

جدير بالذكر أن ما يقرب من نصف المنتجات المتاحة منتجات حصرية ومخصصة بالكامل للمتحف، ومن ذلك تلك المستوحاة من الخط العربي، أو خط الثلث، الذي يميّز واجهة المتحف التي تزيّن الأفق العمراني لدبي. وهناك العديد من المصنوعات التي تصور واجهة المبنى المتميزة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، وتحتفي بالخط العربي وتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد المستخدمة في بنائه.

بالإضافة إلى ذلك، هناك مجموعة من المعروضات الجميلة العملية، مثل سلاسل المفاتيح، والمغناطيس، وحقائب اليد، ومحافظ العملات المعدنية، والحقائب، والأوشحة، والكتب، وأطقم القهوة. ويمكن للزوار شراء ملبوسات مستدامة مصنوعة من مواد صديقة للبيئة وألعاب تعليمية عالية الجودة وإبداعات محدودة الإصدار من مصممين إماراتيين محليين. وهناك أيضاً هدايا للأطفال مستوحاة من معرض «أبطال المستقبل».

وتكمّل هذه الخطوة المتجر الإلكتروني للمتحف المتاح أيضاً على الرابط:

https:/‏/‏museumofthefuture.ae/‏en/‏shop.

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