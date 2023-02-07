«كهرباء دبي» تشارك بزراعة أشجار القرم في محمية جبل علي

المصدر: دبي - البيان

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بالتزامن مع يوم البيئة الوطني، الذي يوافق الرابع من فبراير من كل عام، ويقام هذا العام تحت شعار «نحو مستقبل مستدام»، شاركت هيئة كهرباء ومياه دبي في حملة تنظيف الشاطئ وزراعة أشجار القرم في محمية جبل علي البحرية، والتي نظمتها مجموعة الإمارات للبيئة البحرية. وشارك في الحملة أكثر من 250 موظفاً من موظفي الهيئة وأسرهم. ونجحت الحملة في إزالة أكثر من 1500 كيلوغرام من القمامة من شواطئ المحمية التي تعد واحدة من أهم المحميات الطبيعية في دبي، كما قام المشاركون بزراعة 310 نبتات من أشجار القرم.

كما أطلقت الهيئة حملة توعية عبر قنواتها الداخلية وصفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي لرفع مستوى وعي الموظفين والمتعاملين بأهمية المحافظة على الموارد الطبيعية الثمينة. إلى جانب ذلك، نظمت الهيئة محاضرات بيئية افتراضية باللغتين العربية والإنجليزية وبالتعاون مع بلدية دبي، لتسليط الضوء على أهم المحميات الطبيعية في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي. وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، حرص الهيئة على دعم الفعاليات البيئية الوطنية التي تسهم في تحقيق بيئة مستدامة، والمحافظة على الموارد الطبيعية والمائية، بتشجيع الاستفادة من الحلول المستندة إلى الطبيعة للتخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معها. وأشار معاليه إلى ارتفاع مستوى وعي ومشاركة موظفي الهيئة وأفراد المجتمع في هذه الحملات، مشيداً بتزايد الاهتمام باتباع الممارسات الرامية إلى حماية البيئة والحياة الفطرية عبر الحفاظ على نظافة المحميات الطبيعية والتخلص من النفايات على أسس ومعايير تضمن تحقيق الاستدامة البيئية.

وأضاف معالي الطاير: «نلتزم تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، ونعمل في الهيئة على تحفيز اتباع أسلوب حياة واعٍ ومستدام، وتشجيع استخدام القنوات الرقمية والتنقل الأخضر، ورفع كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه كما تدعم الهيئة الجهود والتوجهات الوطنية للحفاظ على الموارد الطبيعية، ومن بينها الهدف الذي وضعته القيادة الرشيدة لزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول 2030، وذلك لتعزيز استدامة غابات القرم، التي تؤدي دوراً جوهرياً في حماية سواحل دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعد موائل طبيعية للتنوع البيولوجي».

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