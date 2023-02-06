"العالمي للتسامح والسلام" يدعو لتعزيز جهود الإنقاذ في سوريا وتركيا

المصدر: وام

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دعا المجلس العالمي للتسامح والسلام، الدول والمؤسسات ذات الصلة، إلى تقديم يد العون، بهدف تعزيز جهود الإنقاذ الجارية في كل من سوريا وتركيا، جراء الزلزال الذي ضرب البلدين اليوم، وأسفر عن سقوط المئات من القتلى والجرحى.

وتقدم معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، في بيان له اليوم الاثنين، بصادق التعازي والمواساة، لفخامة الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية، وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، والشعبين السوري والتركي، في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلدين .

وأعرب الجروان عن تضامن المجلس العالمي للتسامح والسلام وكافة شركائه وأعضائه مع أسر الضحايا، داعيًا الله العلي القدير أن يتغمد الموتى بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

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