محمد بن راشد يتسلّم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجُدد المُعينين لدى الإمارات

المصدر: البيان

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تسلّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم (الاثنين) في قصر الوطن بأبوظبي أوراق اعتماد 16 سفيراً جديداً تم تعيينهم لدى الدولة، حيث رحّب سموه بالسفراء الجُدد مع تسلمهم مهام عملهم، مؤكداً أن حكومة الإمارات لن تدخر جهداً في توفير كافة المقومات التي تمكنهم من تأدية مهامهم على الوجه الأكمل بما يخدم تعزيز روابط التعاون واكتشاف المزيد من الفرص التي تخدم المصالح المشتركة خلال المرحلة المقبلة.

وقد تسلّم صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أوراق اعتماد كل من أصحاب السعادة: نيكولا نيمتشينو سفير جمهورية فرنسا، ولورينزو فانارا سفير جمهورية إيطاليا، ورادها كريشنا باندي سفير كندا، والدكتور ريتشارد جورج سفير نيوزيلندا، وكارين كريكوريان سفير جمهورية أرمينيا، والفونسو فرديناند سفير جمهورية الفليبين، وفاكابا ديابي سفير كوت ديفوار، وبابكر متار ندياي سفير جمهورية السنغال، وغي إبراهيم ممبورو سفير جمهورية الجابون، وسواريوت شاسومبات سفير مملكة تايلاند، وبول أفونديل سفير كومنولث دومينيكا، وايفان جوردانوف سفير جمهورية بلغاريا، وأودايا اندراراثني سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الشعبية، ونوربرتو إسكالونا كاريلو سفير جمهورية كوبا، ويونس عبد الكريم سفير جمهوية مالاوي، وبين بون سفير جمهورية اتحاد ميانمار.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن أمنياته للسفراء الجدد بكل التوفيق في القيام بمهامهم وأدوارهم التي تشكل محور التقارب بين دولهم ودولة الإمارات التي تحرص في كافة الأوقات على مد جسور التعاون وتوثيق روابط الشراكة مع كافة الدول الشقيقة والصديقة، وبما يعود بالنفع على طرفي هذه الشراكة التي تسعى الدولة من خلالها إلى نشر رسالتها في إقرار أسباب الخير والنماء على أساس من الانفتاح الواعي والتعايش والتسامح.

ونوّه سموه بالدور المهم الذي تضطلع به الدبلوماسية الإماراتية النشطة في توطيد أواصر التعاون مع جميع الدول الشقيقة والصديقة، على أساس الاحترام المتبادل ومراعاة المصالح المشتركة، وكذلك أهمية دور السفراء في اكتشاف آفاق جديدة للتقارب وتفعيل المزيد من فرص التعاون البنّاء.

بدورهم، نقل السفراء الجُدد إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحيات قادة ورؤساء دولهم، وخالص أمنياتهم لدولة الإمارات قيادةً وشعباً بمزيد من التقدم والازدهار.

حضر مراسم تسلُّم أوراق اعتماد السفراء الجدد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، وعدد من أصحاب المعالي الوزراء.

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