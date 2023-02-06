خفض رسوم فحص المركبات الخفيفة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي – موفق محمد:

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خفضت مراكز فحص المركبات في أبوظبي، رسوم فحص المركبات الخفيفة المقررة سواء لسيارات الدفع الثنائي أو الرباعي، محددة السعر الجديد بـ150 درهماً.

وشرعت جميع المراكز في الإمارة، فور صدور التعميم من قبل الجهات المعنية في خفض رسوم فحص المركبات من 165 درهماً إلى 150، بواقع 15 درهماً، مع منح مالك السيارة الحق في إعادة الفحص مرتين مقابل 50 درهماً.

وبموجب التعميم الصادر في هذا الشأن، يمكن للجميع التوجه إلى أي من مراكز الفحص الفني لإجراء الفحص وفق الرسوم الجديدة المعتمدة.

ويمر فحص المركبات في مراكز الفحص بأبوظبي، بـ4 خطوات متسلسلة تتسم جميعها بالسهولة والوضوح، ويمكن أن تنتهي إجراءات الفحص في 15 دقيقة تقريباً من وقت بدء الفحص، وتتضمن التوجه إلى مسار الفحص للبدء بفحص المركبة، والحصول على شهادة فحص المركبة، وتأمين السيارة وتسلم شهادة التأمين، وتسلم شهادة تسجيل المركبة من مكاتب الشرطة أو أجهزة الخدمة.

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