محمد بن راشد: تجارة الإمارات الخارجية حققت2.2 تريليون درهم بنمو 17%

المصدر: البيان

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ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي،واطلع سموه اليوم في مجلس الوزراء على نتائج التجارة الخارجية لدولة الإمارات في عام 2022 والتي بلغت رقماً قياسياً تاريخياً حيث وصلت لأكثر من 2.2 تريليون درهم محققةً نمواً بلغ 17٪.

وقال سموه تجارتنا الخارجية في تسارع وعلاقاتنا الاقتصادية الدولية في نمو والإقبال الاستثماري والسياحي والعقاري على دولة الإمارات يحقق أرقاماً غير مسبوقة وحكومة الإمارات ستبقى مستمرة في توفير أفضل بيئة لرجال الأعمال الذين يرافقوننا في رحلة النمو التاريخية لدولة الإمارات.

واعتمد المجلس اليوم القرارات التنفيذية لإنشاء الصندوق الوطني للفضاء .. والذي يهدف لدعم تنفيذ مشاريعنا الوطنية الطموحة في مجال الفضاء ، وبناء قدرات وكفاءات شبابنا وشاباتنا في هذا القطاع، واستقطاب أفضل الشركات التخصصية لبناء مشاريعها الفضائية من دولة الإمارات.

كما اعتمد تكليف الجهات المختصة رفع دراسة عاجلة لمجلس الوزراء حول الطريقة المثلى للاستفادة الحكومية من تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة مثل ChatGPT .. وتأثيراته المستقبلية على القطاعات التعليمية والصحية والإعلامية وغيرها .. وكيفية التعامل الحكومي الإيجابي والآمن مع هذه التقنيات.

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