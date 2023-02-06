الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع ارتفاع في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

والرياح: جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

والخليج العربي: خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:49، والمد الثاني عند الساعة 03:33، والجزر الأول عند الساعة 07:48، والثاني عند الساعة 20:52.

وبحر عمان: خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:22، والثاني عند الساعة 23:33، والجزر الأول عند الساعة 16:56، والجزر الثاني عند الساعة 05:38.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 31 17 85 30

دبي 30 18 80 30

الشارقة 29 16 85 35

عجمان 30 17 80 40

أم القيوين 28 15 85 35

رأس الخيمة 29 14 80 30

الفجيرة 25 18 65 40

العـين 30 17 70 25

ليوا 30 16 90 30

الرويس 30 15 85 25

السلع 29 16 80 35

دلـمـا 24 17 85 50

طنب الكبرى 25 18 80 40

طنب الصغرى 25 18 80 40

أبو موسى 25 18 80 40.

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