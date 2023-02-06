رئيس الدولة ونائبه يعزيان رئيسي سوريا وتركيا في ضحايا الزلزال

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيتي تعزية إلى بشار الأسد، رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة، ورجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية الصديقة.

وعبَّر سموه عن خالص التعازي والمواساة للرئيسين السوري والتركي وشعبيهما وذوي الضحايا من جرّاء الزلزال المدمر الذي شهده البلدان، سائلاً الله تعالى الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برقيتي تعزية مماثلتين إلى بشار الأسد، رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة، ورجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية الصديقة.

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