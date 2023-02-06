اعتماد أبوظبي مركزاً تدريبياً دولياً في طب الكوارث

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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تزامناً مع انعقاد أعمال مؤتمر أبوظبي الدولي لطب الكوارث في دورته الثانية، تم الإعلان أمس عن توقيع اتفاقية لاعتماد أبوظبي كمركز تدريبي دولي في إدارة الكوارث والتأهب الطبي للحالات الطارئة من قبل الكلية الأمريكية للجراحين بالتنسيق مع المكتب الإقليمي لإدارة الكوارث في جدة والمخول بتعميم البرنامج على دول منطقة الشرق الأوسط، وذلك بمبادرة من برنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة الطبية (جاهزية)، والمركز الوطني لطب الكوارث وأكاديمية طب الكوارث ومجلس أبوظبي لطب الكوارث.

وأكد جراح القلب الإماراتي الدكتور عادل الشامري العجمي عميد أكاديمية طب الكوارث رئيس أطباء الإمارات الرئيس التنفيذي لبرنامج جاهزية أنه تم الإعلان عن توقيع الاتفاقية مع الكلية الأمريكية للجراحين تزامناً مع اختتام مؤتمر أبوظبي الدولي لطب الكوارث في دورته الثانية، والذي تستضيفه العاصمة أبوظبي والذي يشكل بيئة خصبة للإبداع والابتكار في مجال طب الكوارث ومنصة لإطلاق المبادرات والبرامج والمشاريع الهادفة إلى الارتقاء بالقطاع الصحي وزيادة جاهزيتها للاستجابة للحالات الطارئة والكوارث.

وقال الدكتور الشامري: إن الاتفاقية ستعمل على نقل المعرفة والتكنولوجيا في مجال طب الكوارث لإمارة أبوظبي واعتمادها كمركز تدريبي دولي من قبل الكلية الأمريكية للجراحين لتكون الإمارات ثالث دولة في الخليج والمنطقة يتم اعتمادها ويخضع أطباؤها لمثل هذه التدريبات الحديثة والمطورة في مجال الكوارث بعد المملكة العربية السعودية والبحرين خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

نجاح

وأكد المستشار السعودي الدكتور خالد الأحمدي المدير الإقليمي لبرنامج الكلية الأمريكية للجراحين في إدارة الكوارث والتأهب الطبي للحالات الطارئة أن الإمارات نجحت في استقطاب أفضل مراكز التدريب العالمية، واستطاع برنامج جاهزية في نقل المعرفة والتكنولوجيا في مجال طب الكوارث والطوارئ لإمارة أبوظبي واستحداث الشركات لتبني مبادرات مبتكرة ساهمت في إحداث نقلة نوعية في المجال التدريبي الطبي التخصصي وتأسيس مراكز تدريبية معتمدة.

وأشار إلى أن الإعلان عن تأسيس مراكز معتمدة في أبوظبي في إدارة الكوارث والتأهب الطبي للحالات الطارئة باعتماد الكلية الأمريكية للجراحين يشكل إنجازاً جديداً لإنجازات برنامج جاهزية، والذي استطاع منذ إطلاقه عام 2020 من قبل مكتب فخر الوطن وأطباء الإمارات وصحة من بناء قدرات الآلاف من خط الدفاع الأول من العاملين الصحيين في مستشفيات الدولة الحكومية والخاصة وتأسيس أول أكاديمية لطب الكوارث وأول مستشفى ميداني تدريبي وأول مركز طبي تدريبي متحرك والتنظيم السنوي لمؤتمر أبوظبي لطب الكوارث ومؤتمر الإمارات لطب الكوارث إضافة إلى استقطاب أفضل الجامعات ومراكز التدريب لإمارة أبوظبي كالكلية الأمريكية للجراحين والكلية الأمريكية للطوارئ ومؤسسات جامعة هارفارد والمؤسسة الأمريكية لدعم الحياة والمؤسسة الأمريكية للإصابات وجامعة جورجيا الأمريكية والجمعية الأوروبية للإصابات والطوارئ وغيرها من المؤسسات المرموقة في نموذج مبتكر يحتذى به من قبل المؤسسات الصحية والتعليمية.

40

وأشارت الدكتورة نورة العجمي مديرة البرامج في المركز الوطني لطب الكوارث إلى أن البرنامج التدريبي المعتمد يعد من البرامج التخصصية الأمريكية المتقدمة في إدارة الكوارث والتأهب الطبي للحالات الطارئة، وتمتد الدورة ثلاثة أيام وسيخصص برنامجها العلمي لـ 40 طبيباً في كل يوم، فيما تمتد ساعات التدريب إلى 10 ساعات يتخللها محاضرات نظرية وتدريبية علمياً وتنتهي بامتحان نظري يتم على ضوئه منح المشارك شهادة مشاركة واجتياز تخوله لأن يكون محاضراً في مثل هذه الدورات التي ستقام خلال الفترة المقبلة في المملكة، وتشمل جميع الأطباء في القطاع الصحي المحلي.

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