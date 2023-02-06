عبدالله بن سالم وعمار النعيمي ومحمد بن سعود يحضرون أفراح تريم والشامسي

المصدر: الشارقة - وام

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حضر سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، حفل الاستقبال الذي أقامه عمران مطر تريم، بمناسبة زفاف نجله علي، على كريمة محمد سالم الشامسي، الذي أقيم في نادي الشارقة للغولف والرماية.

كما حضر الحفل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة.

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