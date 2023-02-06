«الإمارات لتعليم القيادة» تختبر تكنولوجيا التنقل الذكي في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

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أعلنت شركة الإمارات لتعليم القيادة، البدء باختبار واحد من أكثر أنظمة المركبات ذاتية القيادة تقدماً وأماناً، وذلك بعد نجاح أول قمة للتنقل وتعليم القيادة في نوفمبر الماضي، وبالشراكة مع شرطة أبوظبي المتمثلة في مديرية ترخيص السائقين والآليات ودائرة البلديات والنقل متمثلة في مركز النقل المتكامل، وبالتعاون مع مطوّر المركبات ذاتية القيادة الإستوني «أوف تيك».

ويمكن تشغيل حافلات ميكا (MiCa) ذاتية القيادة من صُنع شركة أوف تيك، باستعمال الكهرباء أو الهيدروجين، وتجمع بين الأنظمة الأوروبية ذاتية القيادة المتطورة، ومعايير السلامة الفريدة، والتقنيات المتقدمة المستدامة، فيما تتناسب مع جميع ظروف الطقس وحركة المرور وتأخذ بمعايير السلامة والقيادة الذاتية إلى مستوى آخر، فيما ستوفر الشركة مساراتٍ لهذه الحافلات المهيأة أيضاً للاستخدام من قبل أصحاب الهمم، والمجهزة بتكييف هوائي وبمقاعد تسع ثمانية أشخاص في ميادين التدريب المجهزة بالكامل والتي تملكها شركة الإمارات لتعليم القيادة.

وقال خالد الشميلي الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لتعليم القيادة: تُعد شراكتنا مع شركة أوف تيك خطوةً تقرّبنا نحو طموحنا إلى الإسهام في جعل الطرق أكثر أماناً، فيما توفر الحافلات ذاتية القيادة طريقة أكثر أماناً في القيادة.

وأوضح جان رينهولد سفير جمهورية إستونيا في الإمارات قائلاً: لا شك في أن إستونيا تريد أن تقدم حلولها لشركائها الإماراتيين في ما يتعلق بالتنقل الذكي.

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