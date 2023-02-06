رئيس جزر القمر يشيد بمبادرات الإمارات الإنسانية والتنموية في بلاده

المصدر: موروني - وام

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أعرب عثمان غزالي رئيس جمهورية جزر القمر الاتحادية عن تقديره لمواقف الإمارات الإنسانية والتنموية في بلاده، وقال إن مبادراتها في هذا الصدد تعزز قدرات الشعب القمري وتسهم في تحسين سبل حياته في المجالات كافة.

جاء ذلك خلال افتتاحه مركز التدريب التقني الذي أنشأته هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في منطقة إتساندرا لتطوير القدرات في عدد من المجالات الحيوية، وذلك بحضور يوسف المزروعي القائم بالأعمال في سفارة الدولة لدى جزر القمر، وعدد من المسؤولين القمريين.

تنمية

وأكد غزالي أن الإمارات تعتبر من الشركاء الأساسيين لتنمية وتطوير الخدمات الضرورية في بلاده، مشيراً إلى أن الإمارات تضطلع بدور تنموي كبير على الساحة القمرية من خلال المشاريع التي تنفذها في عدد من المجالات.

وقال، إن الإمارات كانت على الدوام سبّاقة في الوقوف إلى جانب الشعب القمري في الأحوال والظروف كافة، وأعرب عن تقديره للمساعدات التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للشعب القمري في المجالات كافة، وقال إنه يتابع شخصياً بإعجاب شديد المبادرات الإنسانية والتنموية التي تضطلع بها الهيئة على الساحة الإنسانية الدولية.

مشاريع

يذكر أن مركز التدريب التقني تم تنفيذه ضمن سلسلة من المشاريع التنموية التي بادرت بها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية على الساحة القمرية، ويسهم المركز في تطوير قدرات الشباب والأسر المنتجة في مجال استخدام التكنولوجيا الحديثة في صناعة المنتجات اليدوية والحرفية والتصميم، وذلك ضمن مبادرات (الهلال) لتمليك الأسر الضعيفة والمتعففة وسائل إنتاج تعينها على تيسير أمور حياتها، وتحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية.

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