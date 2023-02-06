مزرعة وادي العمردي.. مشروع عائلي يفتح أبوابه للزوار والطلاب

المصدر: دبي ـ وفاء السويدي

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نحو 27 عاماً عمر مزرعة عائلة راكان إسماعيل القرقاوي والتي تمتد مساحتها إلى 640 ألف قدم، وتحتوي على المئات من أشجار النخيل والنبق، وقد حولتها العائلة بعد عدة مشاورات إلى مشروع عائلي يستقبل الزوار وطلاب المدارس ليخوضوا تجربة قطف الثمار واللعب مع الحيوانات الأليفة كالماعز والأرانب والغزلان والدجاج، ومع الرعاية الجيدة بالمحاصيل نجح القرقاوي في زراعة التين على مدار العام.

راكان القرقاوي يتفقد المزرعة

عمل تجاري

«البيان» زارت مزرعة وادي العمردي بمنطقة الخوانيج والتقت راكان القرقاوي وهو صاحب فكرة تحويل المزرعة إلى عمل تجاري، ويقول: بدأت كمزرعة عائلية في عام 1996 وعلى مدى السنين الماضية كانت ثمارها توفر احتياجات الأسرة والأصدقاء. وفي عام 2021 أنشأنا مزرعة وادي العمردي وقررنا نقل إنتاجنا إلى مستوى أعلى وتحويل المزرعة رسمياً إلى عمل تجاري. وبفضل الله بدأ الحلم يتحقق بخطوات صغيرة ولكنها ثابتة وواثقة. واليوم نحن فخورون جداً بما وصلنا إليه من جودة منتجاتنا والسمعة الطيبة التي حققناها في زمن قياسي، ونحن فخورون قبل كل شيء أن جميع منتجاتنا يتم إنتاجها محلياً من مزرعتنا في الخوانيج.

نباتات متنوعة في أرجاء المزرعة

أفضل أنواع التين

واستطاع راكان القرقاوي إنتاج ثمرة التين على مدار العام ويقول: تم اختيار التين لعدم وجود نوعيات جيدة من التين في الأسواق، وبالفعل بفضل اهتمامنا وحرصنا على جلب أفضل أنواع التين ورعايتها في بيوت زراعية تحميها من الحشرات وتوفر لها بيئة مثالية للنضج استطعنا أن نزرع أفضل أنواع التين والذي يتميز بجودته ومذاقه الطيب، والذي لاقى قبولاً من الجميع.

وجهة ترفيهية وتعليمية للأطفال

وأكد بأن منتجات المزرعة عضوية ولديهم أكثر من 12 عاملاً يعملون ويراقبون جودة المنتج، وتابع: هناك كهربائي خاص متواجد دائماً بالمزرعة حتى نتفادى حدوث الأعطال التي تعيق العمل، فأي تأخير في إصلاح المراوح أو مضخات المياه قد يسبب مشاكل في المحصول أو يؤدي إلى العفن أو انخفاض في جودة المنتجات، وحالياً نزرع العديد من أنواع من الرطب والتمور مثل الخلاص، الخنيزي والشيشي، وننتج أيضاً عسل السدر والسمر، إضافة إلى أنواع من الفواكه مثل التين، نبق، توت، بطيخ، بابايا وحرنكش، ومن الخضروات خيار، كوسة، فلفل رومي، وأنواع من الورقيات، فلفل حار، طماطم كرزية، طماطم، خس أمريكي، باذنجان وبطاطا حلوة.

فرصة للأطفال للعب مع الحيوانات الأليفة

وبالإمكان الاستمتاع بمشاهدة وإطعام حيوانات المزرعة مثل المهر، البقر، السمان، الدجاج الفرنسي والإماراتي، الخرفان، الماعز الإماراتي والأمريكي، البط، السلاحف، الأرانب، الديوك الرومي، الغزلان والعصافير، ويصل رسوم الدخول إلى 25 درهماً للشخص والأطفال أقل من 3 سنوات مجاناً، وتمتد الجولة مدة ساعتين وتشتمل على إطعام الحيوانات ومداعبتها وقطف الفاكهة والخضار، كما يوجد بالمزرعة منفذ بيع عبارة عن محل يستطيع الزوار شراء كل منتجات المزرعة مثل أنواع التمور، الخضار، الفواكه والعسل.

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