حمدان بن محمد: رؤية محمد بن راشد حققت أداءً استثنائياً لقطاع السياحة

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن النجاح الاستثنائي لقطاع السياحة في دبي والنمو السريع لهذا القطاع الحيوي والارتفاع الكبير في أعداد الزوار الدوليين في عام 2022 يعكس الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة.

جاء ذلك بمناسبة إعلان دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن زيادة في أعداد الزوار الدوليين إلى دبي خلال العام الماضي، حيث استقبلت الإمارة 14.36 مليون زائر دولي في الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2022، بزيادة نسبتها 97 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، الذي استقبلت خلاله المدينة 7.28 ملايين زائر، لتتجاوز بذلك مستويات تعافي قطاع السياحة العالمي والإقليمي.

وقال سموه: إن هذا الأداء المميز يعزز من الدور المهم لقطاع السياحة ومساهمته في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة للإمارة، وأيضاً يمهد الطريق لنا لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

وأضاف سموه: إن قوة قطاعنا السياحي وتعافيه في وقت قياسي وفقاً للمقاييس العالمية متجاوزاً مستويات تعافي قطاع السياحة العالمي والإقليمي، يسهم بشكل كبير في تحقيق هدف القيادة الرشيدة المتمثل في جعل الإمارة نموذجاً للتميز على مستوى العالم.

وأكد سموه حرص دبي على مواصلة العمل لتقديم قيمة مضافة لزوارها من كل أنحاء العالم، والارتقاء بالمقومات والأسس الكفيلة باستمرار هذا الأداء القوي لقطاع السياحة، بما يضمن لزوار دبي قضاء أوقات ممتعة خلال إقامتهم في دبي لترسيخ مكانة الإمارة وجهة سياحية عالمية رائدة، وتحقيق أهدافها الطموحة في أن تصبح المدينة الأكثر استقطاباً للزوار الدوليين في العالم.

ونوه سموه بأن الزيادة الكبيرة في أعداد الزوار الدوليين خلال عام 2022 تمثل مؤشراً لتنامي دور دبي في تعزيز انتعاش حركة السياحة والسفر العالمية، كما أنها دليل على نجاحها في استقطاب أعداد كبيرة من الزوار الدوليين، بما يعزز مكانتها الرائدة على خريطة السياحة العالمية.

وقال سموه في تدوين عبر موقع «تويتر»: «نُعلن اليوم عن نتائج جديدة ضمن قصة نجاح دبي التي تقود الانتعاش الاقتصادي العالمي. خلال 2022، استقبلنا 14.36 مليون زائر دولي، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 97 % مقارنة مع نتائج 2021، كما سجلت المنشآت الفندقية بدبي معدلات إشغال تُعد من ضمن الأعلى عالمياً». وأضاف سموه: «هذه النتائج تعكس رؤية محمد بن راشد لتعزيز مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل والسياحة في العالم، كما تُمثل قاعدة صلبة لتحقيق المزيد من الإنجازات ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33».

نتائج إيجابية

وقال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: حقق قطاع السياحة في دبي نتائج إيجابية خلال العام الماضي، عكست التقدم الملحوظ الذي شهدته المدينة على مدار العامين الماضيين، وذلك نتيجة تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وتحقيق رؤيته الطموحة في جعل دبي الوجهة المفضلة في العالم للعيش والعمل والزيارة. وعلى الرغم مما يشهده الاقتصاد العالمي من تغير مستمر، إلا أن دبي تمكنت من تحقيق نتائج مميزة في قطاع السياحة، وهو ما يؤكد دورها المهم ومساهمتها الواضحة في تعافي ونمو السياحة العالمية.

ريادة عالمية

وأضاف: إن استراتيجياتنا الفعالة ومبادراتنا المبتكرة تعزز فينا الثقة لتحقيق الريادة خلال العقد المقبل في قطاع السفر العالمي والأعمال، فقد حافظت دبي على مواصلة النمو وتحقيق المزيد من الإنجازات في قطاع السياحة، كونها المدينة الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط، وذلك من خلال الدعم والشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب مجموعة من الاستثمارات الاستراتيجية والإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى الدولة، والتي أسهمت في استقطاب رواد الأعمال العالميين والموهوبين والمستثمرين، إضافة إلى جذب أعداد متزايدة للمدينة من المسافرين بغرض الأعمال أو الترفيه.

وتابع: قد شجعنا ما حققه القطاع من أداء متميز على تسريع وتيرة العمل وبذل جهود مضاعفة لتوفير المزيد من الفرص للكوادر الوطنية الموهوبة لتمكينها من الاستعداد جيداً للمستقبل، بما يتوافق مع التطورات المتسارعة لقطاع السياحة، وذلك كجزء من برنامج التوطين الهادف إلى تأسيس جيل مؤهل قادر على المحافظة على زخم القطاع واستدامته.

وقال إننا سنواصل تسريع الزخم خلال عام 2023 وما بعده من خلال التركيز على العناصر الرئيسية التي كان لها الفضل في تعزيز مكانة دبي لتصبح وجهة مفضلة للزيارة على مستوى العالم، ومن بينها النهج المتنوع للأسواق، وكذلك تنوع المقومات والعروض والتجارب السياحية التي تقدمها المدينة، إضافة إلى التعاون المتواصل والمثمر مع شركائنا، فضلاً عن تقديم قيمة استثنائية للضيوف من شتى أنحاء العالم.

رؤية طموحة

من جهته، قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: في ظل التطور المستمر والنمو المتزايد لدبي ضمن الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة، وتماشياً مع «أجندة دبي الاقتصادية D33» التي تم إطلاقها أخيراً، ومن بين مستهدفاتها أن تكون دبي ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، فإننا ملتزمون دائماً باتخاذ خطوات متقدمة سواء في تطوير البنية التحتية أو زيادة العروض والتجارب والمعالم السياحية الجديدة التي تسهم في جعل كل زيارة لدبي مختلفة ومتميزة.

وأضاف: أسهم التنوع الكبير في العروض المتعددة والمقومات السياحية لوجهتنا، فضلاً عن كون دبي وجهة مفضلة للزيارة وآمنة ترحب بضيوفها من مختلف دول العالم في الإعلان، وللعام الثاني على التوالي، عن تتويجها بلقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2023 من موقع تريب أدفايزر، وهذا لم يكن ممكناً لولا الدعم المتواصل الذي قدمته الجهات المعنية والشركاء لتحفيز نمو السياحة، ليس فقط في دبي، وإنما في العالم بأسره، إلى جانب إطلاق الحملات العالمية وأنشطتنا التسويقية التي جعلت من دبي واحدة من أبرز الوجهات العالمية المفضلة للزيارة.

وقد أسهم الدعم المستمر من الشركاء في القطاعين العام والخاص في تقديم عروض وتجارب استثنائية لضيوفنا لتناسب أذواقهم ومتطلباتهم وميزانياتهم، فيما نستعد لاستقبال المزيد من الزوار إلى دبي في 2023.

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