«عقابية دبي» ومؤسسات خيرية تفك كربة 98 نزيلاً بـ7 ملايين درهم

المصدر: دبي ـ البيان

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تمكنت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، وبالتعاون مع المؤسسات الخيرية وفاعلي الخير، من فك كربة 98 نزيلاً سُجنوا في قضايا جزائية، شملت فض مُنازعات وقروضاً مصرفية وديات شرعية وخلافه، بمبلغ إجمالي بلغ 7 ملايين و47 ألفاً و709 دراهم، خلال العام الماضي. وقال العميد مروان عبد الكريم جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، إن الإدارة العامة تبحث حالات النزلاء المحكوم عليهم في قضايا جزائية، ويتم عرضها على الجهات المعنية، إلى جانب الشركاء من المؤسسات الخيرية وفاعلي الخير، سعياً لفك كربتهم وإعادة لم شملهم مع أسرهم مرة أخرى، إضافة إلى حرص شرطة دبي على تكثيف جهودها في المجال الإنساني، والذي يعكس قيم ومُثل دولة زايد الخير والعطاء.

وأوضح الملازم أول إسماعيل الحصاي رئيس قسم الرعاية الإنسانية بالوكالة، أن التبرعات بلغت 7 ملايين و47 ألفاً و709 دراهم، ساعدت على فك كربة 98 نزيلاً، بواقع مليون درهم سددت ديات شرعية عن 5 نزلاء، و6 ملايين و47 ألفاً و709 دراهم أفرجت عن 93 نزيلاً في قضايا فض المنازعات، والمالية للإفراج، كالديون الشخصية والمصرفية والنفقات الشرعية وغيرها. وأكد أن هذه الحالات وغيرها، تُدرس بعناية لاختيار المستحقين من النزلاء الذين تعسروا مادياً، وعجزوا عن الإيفاء بالتزاماتهم تجاه أفراد أو بنوك، وذكر أنهم سددوا جزءاً من مديونيات نزيل يبلغ من العمر 31 عاماً، ومنفصل عن زوجته، يُعيل طفلته الوحيدة ذات الخمسة أعوام، ووالدته وإخوانه الصغار، وتراكمت عليه الديون، وحُكم بالسجن، وطُرد من وظيفته، بالإضافة إلى نزيل آخر يبلغ من العمر 52 عاماً، تعثر مادياً ولم يتمكن من سداد ديونه، وساعدهُ قسم الرعاية الإنسانية من تسديد 210 آلاف درهم، ليتمكن من الخروج من السجن والاجتماع بعائلته مرة أخرى، خاصة وأنه المعيل الوحيد لأسرة تتكون من زوجته و10 أبناء.

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