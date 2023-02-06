بلدية الشارقة: الخيام الشتوية المنزلية لا تحتاج تصاريح

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أكد المهندس يعقوب الزرعوني مدير إدارة الهندسة الرقابية ورقابة المباني في بلدية مدينة الشارقة أن الخيام الشتوية في المنازل لا تحتاج لتصاريح في حال كانت لا تشوه المنظر العام، كما أن استخراج التصاريح بشكل عام لكل عمليات البناء سيكون خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب بعد شهر من الآن، كما أن هناك نماذج معدة مسبقاً ومعتمدة من الدوائر المختصة ذات الصلة للبناء الخفيف أعدتها دائرة البلدية بهدف مساعدة المتعاملين والتيسير عليهم.

وقال إن أي إضافات في المباني تعتمد على نوعها أولاً ومكانها، وهل هي عبارة عن مبانٍ مسلحة أم بناء عادي، وهل تعيق حركة الدخول والخروج، فإذا كان المبنى مسلحاً يحتاج إلى تعيين استشاري وموافقة الدوائر المحلية ذات الاختصاص، أما المباني الخفيفة إذا كانت في موقع لا يعيق الجيران، فيتم التواصل مع إدارة البلدية والتي بدورها تصدر الموافقات بأسرع وقت.

وأضاف الزرعوني أن هناك نماذج معدة مسبقاً ومعتمدة من الدوائر المختصة ذات الصلة للبناء الخفيف بهدف مساعدة المتعاملين، فإذا اختار المتعامل أحد النماذج فتكون الموافقة خلال أسبوع بعملية البناء.

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