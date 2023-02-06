«كهرباء الشارقة» تنفذ مشروعات تطويرية بخورفكان خلال 2022

المصدر: الشارقة - وام

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نفذت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عدداً كبيراً من المشروعات التطويرية بمدينة خورفكان خلال عام 2022.

وشملت المشروعات تنفيذ 36 محطة توزيع فرعية بالإضافة إلى إنجاز 80 % من محطة التوزيع الرئيسية 33/‏‏‏11 ك ف (محطة الحراي رقم 3) بطاقة إجمالية «60 م ف أ» والتي تغذي 502 قطعة أرض سكنية بمنطقة الحراي، كما تم توصيل التيار الكهربائي لعدد 326 مستهلكاً جديداً في مواقع مختلفة بمدينة خورفكان.

وأنجزت الهيئة مشروع تطوير وتحديث محطة توليد الكهرباء بمنطقة النحوة من خلال استبدال المولدات الكهربائية الموجودة بالكامل بأخرى حديثة وفق أحدث النظم وبطاقة إنتاجية 3000 كيلوفولت أمبير، وتم ربط الشبكة الكهربائية بمنطقة شيص عن طريق مدينة خورفكان مروراً بالانفاق، وذلك بعد الانتهاء من تشغيل محطة الانفاق جهد 33/‏‏‏11 كيلوفولت وفق الخطة الاستراتيجية ومراعاة أفضل أنظمة الأمن والأمان والسلامة، وتم توصيل المياه لمشروع الحراي بعدد 344 فيلا سكنية بالإضافة إلى استبدال شبكات المياه في عدد من المناطق وتنفيذ مشروعات لإنارة الشوارع في مناطق مختلفة.

وأكد المهندس أحمد الملا مدير إدارة خورفكان بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن الهيئة مستمرة في تنفيذ كل مشروعات التطوير بمدينة خورفكان في كل المناطق سواء في مشروعات شبكات الكهرباء والإنارة أم تعديل الشبكات أم مشروعات المياه.

وأشار إلى أن المشروعات التي أنجزتها الهيئة بمدينة خورفكان خلال عام 2022 تضمنت إنجاز نسبة 80 % من محطة التوزيع الرئيسية 33/‏‏‏11 ك ف (محطة الحراي رقم 3) بطاقة إجمالية 60 م ف أ والتي ستغذي 502 قطعة أرض سكنية بمنطقة الحراي كما تم تركيب وتشغيل 36 محطة توزيع فرعية 11/‏‏‏0.433 ك.ف بطاقات مختلفة لتوصيل وتشغيل الخدمات للمشروعات السياحية والتطويرية والسكنية والتجارية بخورفكان والتي شملت استراحة شيص والمنشآت التجارية والأكاديمية البحرية وإنارة الشارع الدائري ومشروع نجد المقصار - وادي شي وروضة النحوة وبرج الرابي ونادي الخليج ومدرسة فكتوريا ونزل الرياحين وجامعة خورفكان وكافتيريا استراحة السحب إضافة إلى عدد من المشروعات، كما تم الانتهاء من تحديث وتعديل على الشبكة الكهربائية بإلغاء بعض الخطوط الهوائية واستبدالها بكابلات أرضية.

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