شرطة أبوظبي تختتم حملة «شتاؤنا آمن وممتع»

المصدر: أبوظبي ــ البيان

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اختتمت شرطة أبوظبي النسخة الخامسة لحملة «شتاؤنا آمن وممتع»، التي استمرت شهرين، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني والشركاء الاستراتيجيين، بهدف تعزيز التوعية الوقائية للجمهور، وحثهم على الالتزام بإجراءات السلامة خلال فصل الشتاء، والتقيد بالقوانين والأنظمة التي وضعت من أجل سلامتهم وسلامة الجميع، فيما شارك في تنفيذها شرطة أبوظبي، مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، وإدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع، وإدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة، بالتعاون مع هيئة الدفاع المدني، إلى جانب الشركاء الاستراتيجيين.

فئات المجتمع

وأوضح العميد محمد علي المهيري، مدير إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة، أن الحملة استهدفت فئات المجتمع كافة، وركزت على التوعية عبر منصات شرطة أبوظبي للتواصل الاجتماعي ووسائل إعلامية مختلفة، من خلال نشر أخبار صحفية، ولقاءات تلفزيونية وإذاعية تتضمن رسائل مرئية وصوتية، وتوزيع مطبوعات وكتيبات تثقيفية، ونشر فيديوهات توعوية.

وأشار إلى استضافة خبراء ومختصين بمجالس التوعية، والتحذير من حوادث الاختناق والحرائق الناتجة عن وسائل التدفئة، ومناشدة الجمهور بالتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة العامة أثناء استخدام أجهزة التدفئة، لتجنب أية حوادث قد تنتج عن سوء استخدامها، والابتعاد عن بعض السلوكيات والتصرفات الخاطئة في استخدامها تجنباً لوقوع الحوادث، مثل حرائق المنازل أو الاختناقات.

وسائل توعية

ولفت إلى الحرص على تنوع وسائل التوعية، التي تضمنت مبادرات ميدانية لمستخدمي الدراجات الترفيهية، حيث تم توزيع بروشورات رقمية حول مخاطر استخدام الدراجات النارية بتهور أو القيام بأعمال استعراضية قد تتسبب في إزعاج الآخرين، وتقديم النصح والإرشاد بضرورة ارتداء الخوذة لحماية الرأس، والملابس المخصصة، والتأكد من سلامة الدراجة وصلاحية الأضواء الأمامية والخلفية والإطارات، إلى جانب توعية أولياء الأمور بحث أبنائهم على القيادة الآمنة والتقيد بشروط السلامة العامة للحد من وقوع الحوادث، كما شاركت دورية السعادة في المبادرة بتقديم الهدايا للجمهور، لتعزيز الإيجابية بالالتزام بقوانين وأنظمة المرور.

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