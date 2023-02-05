شرطة دبي تنظم جولة لـ 25 من أصحاب الهمم في «برواز دبي»

المصدر: دبي ــ البيان

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نظمت القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع بلدية دبي، فعالية بين «الماضي والحاضر»، في برواز دبي، والتي استهدفت 25 طالباً وطالبة من أصحاب الهمم من طلبة مدارس حماية للتربية والتعليم والأيتام وفريق الهلال الطلابي.

وأكدت فاطمة أبوحجير منسقة مبادرة «الروح الإيجابية»، أن تنظيم هذه الفعالية بالمشاركة مع مجلس تمكين أصحاب الهمم، جاءت لتعزيز الانسجام الاجتماعي وتحقيق حياة سعيدة لفئة مهمة في المجتمع، وهو ما تحرص شرطة دبي على تحقيقه من خلال الأنشطة والفعاليات التي تنظمها سنوياً.

وتعرف الطلبة إلى تاريخ إمارة دبي قديماً وحديثاً، عبر ‏المرور على مسار تعليمي تثقيفي يطلع على ماضي الإمارة العريقة، عند الصعود على جسر برواز دبي على ارتفاع 150 متراً‏، كما اطلعوا على أهم المباني والمعالم الموجودة في الإمارة، فضلاً عن مشاهدة «معرض دبي القديمة» الذي يستخدم المؤثرات السمعية والبصرية والحسية، ليحكي قصة التطور المتسارع الذي شهدته المدينة، وكيف تحولت من قرية للصيد إلى مدينة عصرية مزدهرة، كما يعرض صوراً مدهشة من التراث الإماراتي.

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