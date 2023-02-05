الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، ورطب ليلاً وصباح "الثلاثاء" على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفيما يلي توقعات الطقس في الإمارات خلال بقية الأيام المقبلة:

الإثنين

الطقس: رطب مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية –صحو إلى غائم جزئي أحياناً.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الثلاثاء

الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الشمالية – صحو إلى غائم جزئي أحياناً – ارتفاع في درجات الحرارة .

الرياح: جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأربعاء

الطقس: غائم جزئي وغائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية - انخفاض تدريجي في درجات الحرارة .

الرياح: جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول تدريجياً بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار غرباً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج يضطرب تدريجياُ بعد الظهر في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

الخميس

الطقس: رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية – صحو إلى غائم جزئي وغائم ومغبر أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية – انخفاض اخر في درجات الحرارة.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: مضطرب الموج في الخليج العربي و متوسط إلى مضطرب في بحر عمان.

الجمعة

الطقس: صحو إلى غائم جزئي ومغبر أحياناً.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحيانا ًمثيرة للغبار، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.

البحر: مضطرب الموج في الخليج العربي و في بحر عمان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز