نهيان بن مبارك يلتقي وفد مركز باحثي الإمارات للدراسات والبحوث

المصدر: دبي - البيان

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استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، في قصر الإمارات بأبوظبي، الأربعاء الماضي، وفداً من مركز باحثي الإمارات للدراسات والبحوث، برئاسة الدكتور فراس حبال، المدير العام، والدكتور فواز حبال، والدكتورة مريم مطر، وعلي العبد الله، وخالد العلي، أعضاء مجلس أمناء المركز.

وقام وفد المركز بإهداء معاليه النسخة الأولى من الكتاب الأخير للمركز، والذي ضم إصدارات وأبحاث عامي 2021 و2022، إضافة إلى أكثر من 200 بحث في مجالات علمية مختلفة، مثل: الاستدامة والتحول الرقمي والعلوم الطبية والفنون والإعلام الرقمي.

كما ضم الكتاب رؤية القيادة الرشيدة لعام 2071، من خلال البحث العلمي في دولة الإمارات، والذي يوضح كيفية قيام مركز باحثي الإمارات للأبحاث العلمية، بتنفيذ هذه الرؤى من خلال دعم وتشجيع البحث العلمي.

وخلال الزيارة، أعلن مركز باحثي الإمارات للدراسات والبحوث، بالشراكة مع الدكتورة مريم مطر، مؤسسة ورئيسة جمعية الإمارات للأمراض الجينية. إطلاق «المجلة الإماراتية للطب وعلوم المستقبل»، والتي ستناقش أحدث التطورات في مجال البحوث البيولوجية، وتوفير الرعاية الصحية، كما أنها ستلبي المتطلبات الطبية غير المستوفاة، وتعديل العلاجات الطبية القادمة، وستُظهر هذه الإجراءات الطبية الجديدة للأمراض البشرية، التي يمكن تطبيقها سريرياً، مثل تقنيات فحص الأمراض وتشخيصها، والوقاية منها وعلاجها.

وفي ختام الزيارة، وقع معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على غلاف المجلة، مبيناً تقديره وشكره لمبادرات مركز باحثي الإمارات للدراسات والبحوث، والتي تسعى دوماً لخدمة دولة الإمارات.

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