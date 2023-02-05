طقس الإمارات غداً..صحو و رطب ليلاً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، ورطب ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

و أوضح المركز - في بياه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفا ، و يحدث المد الأول عند الساعة 13:14 و المد الثاني عند الساعة 03:16 و الجزر الأول عند الساعة 20:29 والجزر الثاني عند الساعة 07:48.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً ، ويحدث المد الأول عند الساعة09:41 والمد الثاني عند الساعة 23:09 و الجزر الأول عند الساعة 16:28 والجزرالثاني عند الساعة05:07 .

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 27 16 85 35

دبي 26 17 75 30

الشارقة 26 15 80 30

عجمان 25 18 85 35

أم القيوين 26 14 80 35

رأس الخيمة 27 16 80 40

الفجيرة 26 18 75 35

العـين 28 15 75 25

ليوا 28 14 85 30

الرويس 26 16 80 35

السلع 25 17 85 35

دلـمـا 24 18 75 40

طنب الكبرى 23 20 80 45

طنب الصغرى 23 20 80 45

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