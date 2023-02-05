بدء استقبال المشاركات بمؤتمر الشرق الأوسط للطاقة الشمسية

المصدر: دبي - البيان

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بدأت هيئة كهرباء ومياه دبي استقبال طلبات الباحثين والعلماء الراغبين بتقديم أوراقهم البحثية خلال الدورة الأولى من مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للطاقة الشمسية 2023، الذي تنظمه الهيئة في الفترة من 15 إلى 18 نوفمبر 2023. وتتمحور الأوراق البحثية حول مجموعة واسعة من المواضيع ومنها المفاهيم الجديدة وغير التقليدية للتقنيات المستقبلية، ومواد وأجهزة الخلايا الكهروضوئية السيليكونية، والبيروفسكيت والمواد العضوية والخلايا الشمسية، والنماذج الكهروضوئية وموثوقية الأنظمة الكهروضوئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمصادر الشمسية للأنظمة الكهروضوئية والتنبؤ بإنتاج الطاقة الشمسية، والأجهزة الإلكترونية لتحويل الطاقة، وتكامل الشبكة.

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن المؤتمر يعد أول مؤتمر علمي وتقني من نوعه في المنطقة متخصص في مجال الأنظمة الكهروضوئية. ونوه معاليه إلى أن المؤتمر يتزامن مع معرض تكنولوجیا المیاه والطاقة والبیئة (ویتیكس) ودبي للطاقة الشمسیة 2023، الذي تنظمه الهيئة ويعتبر أكبر معرض لتقنيات المياه والطاقة والاستدامة والابتكار في المنطقة وأحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم. ويشكل هذا التزامن زخماً إضافياً لجمع أبرز صناع القرار والمسؤولين والخبراء والباحثين العالميين في مجالات الاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة تحت سقف واحد، واستعراض أحدث التقنيات والممارسات والتجارب المبتكرة في هذه المجالات.

جلسات

من جانبه، قال المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة: «تركز الدورة الأولى من مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للطاقة الشمسية 2023 على جميع مجالات الأنظمة والأجهزة والمواد الكهروضوئية، ابتداءً من العلوم الأساسية إلى الطلبات التجارية. ويتضمن المؤتمر سلسلة من الجلسات النقاشية المتخصصة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم. وستقوم لجنة فنية متخصصة بتقييم الأوراق البحثية ليتم تسليط الضوء عليها خلال المؤتمر».ويمكن للمهتمين التقدم بطلباتهم لعرض أوراقهم البحثية خلال المؤتمر من خلال الرابط: mbrsic.ae/en/mena-sc وتستقبل الهيئة طلبات المشاركة حتى 30 أبريل 2023.

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