شرطة دبي تستعرض تحديات المستقبل بالمجال الأمني

المصدر: دبي - وام

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شهد اللواء أحمد رفيع مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الإدارة، ختام فعاليات مبادرة شتاء الابتكار التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في إدارة الشؤون الإدارية ومجلس الابتكار، وبالتعاون مع هيئة دبي الرقمية، وشركة الاتصالات «دو»، وشركة إكسنتشر الشرق الأوسط.وشهد اليوم الختامي، تنظيم جلسة عصف ذهني لمناقشة التحديات المستقبلية خصوصاً في مجال ابتكار خدمات أمنية تساهم في تعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد أفراد المجتمع في ظل التطورات المتسارعة لتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها، وذلك بمشاركة طلبة الجامعات ومنتسبي دبلوم الابتكار، وأعضاء مجلس الابتكار في شرطة دبي.

وأكد اللواء أحمد رفيع أن مبادرة «شتاء الابتكار» وجلسة العصف الذهني تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، في الحرص على التواصل مع مختلف شرائح المجتمع وتبادل الأفكار والاقتراحات التي تساهم في تعزيز الأمن والأمان وإسعاد أفراد المجتمع.

وأشار اللواء أحمد رفيع إلى أن الهدف من جلسات العصف الذهني هو استسقاء الآراء والحصول على أفكار تساهم في استشراف المستقبل وتدعم الابتكار وتحقيق الريادة والتميز، مثنياً على المشاركة الفاعلة من كل المشاركين في جلسة العصف الذهني. بدوره، أكد الرائد خالد المزروعي رئيس قسم مختبرات الابتكار في شرطة دبي، أن جلسة العصف الذهني تأتي في إطار حرص شرطة دبي على المشاركة المجتمعية في تبادل المعارف والأفكار، مبيناً أن الجلسة تناولت محورين هما، جرائم المستقبل التي تواكب التنامي في تطور التكنولوجيا الحديثة وبرامج الذكاء الاصطناعي، فيما المحور الثاني ناقش تطور الأساليب الإجرامية الحديثة.

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